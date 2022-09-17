«Монца» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.09.2022)

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вчера, 12:46

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились без проблем. Загрузить на «Ювентус» предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае сенсационной победы «Монцы» залетит приятный коэффициент 4.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.86. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Монца» в минувшем туре национального чемпионата добыла первый зачетный балл в копилку. Команда продемонстрировала волю к победе в игре с «Лечче», но зацепилась лишь за ничью (1:1). Этот результат позволил прервать серию из поражений, но никак не отразился на турнирном положении коллектива.

«Ювентус» среди недели провел поединок группового этапа Лиги чемпионов и на своем поле не смог порадовать болельщиков победой, уступив португальской «Бенфике» со счетом (1:2). Не очень дела обстоят и в Серии А, в последних двух турах были зафиксированы ничьи (1:1) и (2:2) с «Фиорентиной» и «Салернитаной».

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Монцы» насчитывает шесть матчей

«Ювентус» не может победить в четырех поединках кряду (две ничьих и два поражения)

В 10 из 12 последних встречах с участием «Монцы» был пробит тотал больше 2.5 мячей

Четыре последних игры «Ювентуса» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Ювентус», конечно, без проблем оформит победу в данном противостоянии. Предлагаем сделать ставку на победу туринского клуба по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.