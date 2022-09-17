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«Монца» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.09.2022)

вчера, 12:46
Ювентус

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились без проблем. Загрузить на «Ювентус» предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае сенсационной победы «Монцы» залетит приятный коэффициент 4.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.683.751.84
Лига Ставок 4.10 3.55 1.87
Мелбет 4.47 3.90 1.81
1XBET 4.64 3.84 1.85

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.86. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Монца» в минувшем туре национального чемпионата добыла первый зачетный балл в копилку. Команда продемонстрировала волю к победе в игре с «Лечче», но зацепилась лишь за ничью (1:1). Этот результат позволил прервать серию из поражений, но никак не отразился на турнирном положении коллектива.

«Ювентус» среди недели провел поединок группового этапа Лиги чемпионов и на своем поле не смог порадовать болельщиков победой, уступив португальской «Бенфике» со счетом (1:2). Не очень дела обстоят и в Серии А, в последних двух турах были зафиксированы ничьи (1:1) и (2:2) с «Фиорентиной» и «Салернитаной».

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Монцы» насчитывает шесть матчей
  • «Ювентус» не может победить в четырех поединках кряду (две ничьих и два поражения)
  • В 10 из 12 последних встречах с участием «Монцы» был пробит тотал больше 2.5 мячей
  • Четыре последних игры «Ювентуса» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Ювентус», конечно, без проблем оформит победу в данном противостоянии. Предлагаем сделать ставку на победу туринского клуба по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.46 1.96 1.94 1.54 2.65
Лига Ставок 2.60 1.46 1.83 1.92 1.46 2.60
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 1.16 5.55
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:25
Победа команды гостей с Европейским гандикапом (1:0) в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:18
Победа гостей и тб 2,5
Гость
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