«Наполи» – «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.02.2022)

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вчера, 23:14

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2.73 на победу «Наполи», остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.6, а победа «Интера» оценивается по коэффициенту 2.53.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.82. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 1.97. Поставить на голы от обеих команд можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Наполи» после вылета из национального кубка набрал отличную форму и сумел оформить максимально количество очков в последних трех играх. Коллектив дома «Салернитану» (4:1), а также на выезде оказался сильнее «Венеции» и «Болоньи» обыграв их с одинаковым счетом (2:0). После 24 встреч неаполитанцы занимают вторую строчку, опережая «Милан» лишь по дополнительным показателям.

«Интер» впереди нынешнего соперника на один балл и имеет игру в запасе. Коллектив не лучшим образом провел дерби против «Милана», уступив (1:2) выигрывая по ходу встречи, но сумел исправиться в кубковом поединке, без проблем пройдя римскую «Рому» (2:0).

Информация для ставок

«Наполи» выиграл три матча подряд

«Интер» проиграл на выезде лишь один раз в последних восьми играх

Три из четырех минувших очных поединков завершились победой «Интера»

«Наполи» забивает минимум два гола в четырех встречах кряду

Прогноз

Обе команды продолжают бороться за поставленные на сезон цели. Верим, что здесь будет футбол хорошего качества, и мы обязательно увидим обмен голами. Загрузить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.