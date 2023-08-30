«Наполи» — «Лацио». Прогноз на матч чемпионата Италии (2.09.2023)

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сегодня, 02:13

Ставки букмекеров

Фаворитом в предстоящем матче считается «Наполи». На победу «партенопейцев» предлагается коэффициент 1.65. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу римских «орлят» сделать ставку можно по коэффициенту 5.40. Сделав ставку на ничейный исход, игрок заберёт выигрыш по коэффициенту 4.00.

Букмекеры минимально склоняются к верховому матчу и на тотал больше 2.5 голов за игру предлагают коэффициент 1.89. Поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Выбрав вариант «обе забьют – нет», можно сумму ставки умножить на коэффициент 1.91.

Форма команд

«Наполи» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии. Четыре матча подряд «партенопейцы» выигрывают своих соперников. 19 августа в матче первого тура Серии A «маленькие ослы» со счётом 3:1 взяли верх над командой «Фрозиноне». Дублем отличился нигерийский нападающий «лазурно-белых» Виктор Осимхен. На прошлых выходных «Наполи» принимал дома команду «Сассуоло». Со счётом 2:0 «партенопейцы» одержали победу над «чёрно-зелёными».

По итогам прошлого сезона Серии A «Лацио» заняло второе место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «орлов». 20 августа в матче первого тура нового сезона чемпионата Италии «Лечче» принимал дома «бело-небесно-голубых». Со счётом 1:2 гости уступили сопернику. На прошлых выходных с минимальным счётом «Лацио» проиграло дома команде «Дженоа». В марте прошлого года крайний раз встречались на футбольном поле «орлята» с «маленькими ослами». Тогда с минимальным счётом «бело-голубые» из Рима выиграли у «Наполи» на их поле.

Информация для ставок

Четыре победы одержали «маленькие ослы» в пяти последних матчах

За тот же период «орлята» выиграли в одной встрече

Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

«Партенопейцы» находятся в отличной форме и в предстоящем матче смогут взять реванш за домашнее поражение в игре прошлого сезона. Коэффициент 1.65 на победу команды «Наполи» предлагает букмекерская контора Лига Ставок.