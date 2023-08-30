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«Наполи» — «Лацио». Прогноз на матч чемпионата Италии (2.09.2023)

сегодня, 02:13
«Наполи» — «Лацио». Прогноз на матч чемпионата Италии (2.09.2023)

Ставки букмекеров

Фаворитом в предстоящем матче считается «Наполи». На победу «партенопейцев» предлагается коэффициент 1.65. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу римских «орлят» сделать ставку можно по коэффициенту 5.40. Сделав ставку на ничейный исход, игрок заберёт выигрыш по коэффициенту 4.00.

Италия. Серия А 2023/2024
Наполи
Лацио
ВыигрышВыигрыш
- : -
02 сентября 2023, 21:45
суббота
ПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.664.035.53
Лига Ставок 1.67 4.00 5.40
Pari 1.63 3.95 5.40

Букмекеры минимально склоняются к верховому матчу и на тотал больше 2.5 голов за игру предлагают коэффициент 1.89. Поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Выбрав вариант «обе забьют – нет», можно сумму ставки умножить на коэффициент 1.91.

Форма команд

«Наполи» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии. Четыре матча подряд «партенопейцы» выигрывают своих соперников. 19 августа в матче первого тура Серии A «маленькие ослы» со счётом 3:1 взяли верх над командой «Фрозиноне». Дублем отличился нигерийский нападающий «лазурно-белых» Виктор Осимхен. На прошлых выходных «Наполи» принимал дома команду «Сассуоло». Со счётом 2:0 «партенопейцы» одержали победу над «чёрно-зелёными».

По итогам прошлого сезона Серии A «Лацио» заняло второе место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «орлов». 20 августа в матче первого тура нового сезона чемпионата Италии «Лечче» принимал дома «бело-небесно-голубых». Со счётом 1:2 гости уступили сопернику. На прошлых выходных с минимальным счётом «Лацио» проиграло дома команде «Дженоа». В марте прошлого года крайний раз встречались на футбольном поле «орлята» с «маленькими ослами». Тогда с минимальным счётом «бело-голубые» из Рима выиграли у «Наполи» на их поле.

Информация для ставок

  • Четыре победы одержали «маленькие ослы» в пяти последних матчах
  • За тот же период «орлята» выиграли в одной встрече
  • Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

«Партенопейцы» находятся в отличной форме и в предстоящем матче смогут взять реванш за домашнее поражение в игре прошлого сезона. Коэффициент 1.65 на победу команды «Наполи» предлагает букмекерская контора Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.47 1.93 1.95 1.52 2.66
Лига Ставок 2.84 1.43 1.95 1.89 1.53 2.53
Pari 1.90 1.90
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