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вчера, 11:50

Ставки букмекеров

В этом матче встретятся два равных соперника. Об этом свидетельствуют котировки букмекеров. Поставить на победу «Ромы» можно по коэффициенту 2.6, тогда как успех «Лацио» оценивается коэффициентом 2.8. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Фонбет.

Букмекеры верят в голы обеих команд и предлагают «обе забьют» за 1.75. ТБ 2.5 принесет выигрыш игроку по коэффициенту 1.8, а сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Рома» последние два матча завершила с одинаковым счетом (1:1). Это были встречи с «Удинезе» в рамках чемпионата Италии, а также с «Витессом» в 1/8 финала Лиги конференций. Подопечные Жозе Моруриньо стали демонстрировать футбол с минимальным количеством забитых мячей, но это не мешает им занимать шестое место в таблице и продолжать бороться за самые высокие места.

«Лацио» расположился одной строчкой выше и имеет на один балл больше. Команда имела очень неудачную серию, но прервала ее, оформив две победы кряду. Сначала «орлы» без проблем на выезде разгромили «Кальяри» (3:0), а затем дома минимально переиграли «Венецию» (1:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Ромы составляет семь матчей (три победы и четыре ничьих)

«Лацио» выиграл дважды в последних шести играх

В семи минувших очных играх было забито минимум два гола

Пять последних поединков с участием «Ромы» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Оба клуба очень близки по силам, но все же «Рома» в последнее время выглядит более стабильно. Верим в успех «волков» и предлагаем поставить на их победу в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.6.