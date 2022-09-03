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«Салернитана» – «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.09.2022)

вчера, 16:13
Салернитана

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры так и не определились с явным фаворитом в этой встрече. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.22 в букмекерской конторе Лига Ставок. Успех «Эмполи» оценивается коэффициентом 3.17, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.263.463.45
Лига Ставок 2.25 3.40 3.30
Мелбет 2.28 3.52 3.40

Также букмекеры предлагают ставки на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по одинаковому коэффициенту 1.9, а если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.75.

Форма команд

«Салернитана» после домашнего разгрома «Сампдории» (4:0) поехала в гости к «Болонье» и в боевом поединке смогла положить один балл в копилку. После четырех игр клуб находится на 11 месте и намерен продолжать брать очки, чтобы не бороться за выживание, как это было в прошлом сезоне.

«Эмполи» удачным стартом сезона похвастаться не может, команда вылетела из кубка страны, а также завоевала всего три очка в первых турах текущего чемпионата. Соперниками клуба были «Лечче» и «Верона», в играх с которыми были зафиксирована ничья (1:1), а также «Фиорентина» (0:0).

Информация для ставок

  • «Салернитана» смогла победить лишь один раз в последних шести играх
  • Безвыигрышная серия «Эмполи» насчитывает пять матчей
  • Минувшая очная встреча завершилась вничью (1:1)
  • Пять последних поединков «Эмполи» и шесть из семи «Салернитаны» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой игре верим, что обе команды не будут играть в оборонительный футбол и порадуют публику забитыми мячами, поэтому рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.46 1.96 1.94 1.56 2.58
Лига Ставок 2.75 1.44 1.87 1.90 1.49 2.55
Мелбет 1.97 1.97
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:56
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
dadrail
dadrail
вчера в 16:50
Хозяева не проиграют
Гость
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