«Салернитана» – «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.09.2022)

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вчера, 16:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры так и не определились с явным фаворитом в этой встрече. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.22 в букмекерской конторе Лига Ставок. Успех «Эмполи» оценивается коэффициентом 3.17, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Также букмекеры предлагают ставки на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по одинаковому коэффициенту 1.9, а если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.75.

Форма команд

«Салернитана» после домашнего разгрома «Сампдории» (4:0) поехала в гости к «Болонье» и в боевом поединке смогла положить один балл в копилку. После четырех игр клуб находится на 11 месте и намерен продолжать брать очки, чтобы не бороться за выживание, как это было в прошлом сезоне.

«Эмполи» удачным стартом сезона похвастаться не может, команда вылетела из кубка страны, а также завоевала всего три очка в первых турах текущего чемпионата. Соперниками клуба были «Лечче» и «Верона», в играх с которыми были зафиксирована ничья (1:1), а также «Фиорентина» (0:0).

Информация для ставок

«Салернитана» смогла победить лишь один раз в последних шести играх

Безвыигрышная серия «Эмполи» насчитывает пять матчей

Минувшая очная встреча завершилась вничью (1:1)

Пять последних поединков «Эмполи» и шесть из семи «Салернитаны» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой игре верим, что обе команды не будут играть в оборонительный футбол и порадуют публику забитыми мячами, поэтому рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.