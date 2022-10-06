«Салернитана» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры не отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Салернитаны» в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 2.4. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 3.55, а победа «Вероны» порадует игроков интересным коэффициентом 2.85.
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09 октября 2022, 16:00
воскресенье
На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.8. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Салернитана» после серии из трех ничьих провела поединки с «Лечче» и «Сассуоло» и не смогла порадовать болельщиков набранными очкам, поражения со счетом (1:2) ми (0:5) соответственно. Такие результаты оставляют команду лишь на 14 месте в общем зачете с семью очками в копилке.
«Верона» также не балует поклонников победами и в минувших турах с «Удинезе» (1:2) и «Фиорентиной» (0:2) не смогла зацепиться за необходимый результат. В таблице коллектив занимает лишь 18 место в зоне вылета, но желает в самое ближайшее время исправлять затруднительно положение.
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия «Салернитаны» насчитывает пять матчей (три ничьих и два поражения)
- «Верона» потерпела три поражения в последних четырех играх
- Два минувших очных поединка закончились результатом ТБ 2.5
- Четыре из пяти последних встреч «Салернитаны» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Нас ожидает поединок без явного преимущества одной из команд. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.