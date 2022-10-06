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«Салернитана» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.10.2022)

вчера, 12:11
Салернитана

Ставки букмекеров

Букмекеры не отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Салернитаны» в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 2.4. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 3.55, а победа «Вероны» порадует игроков интересным коэффициентом 2.85.

Италия. Серия А 2022/2023
Салернитана
Верона
ПроигрышПроигрышНичьяНичьяНичья
- : -
09 октября 2022, 16:00
воскресенье
ПроигрышПроигрышПроигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.483.622.92
Мелбет 2.48 3.68 2.94

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.8. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Салернитана» после серии из трех ничьих провела поединки с «Лечче» и «Сассуоло» и не смогла порадовать болельщиков набранными очкам, поражения со счетом (1:2) ми (0:5) соответственно. Такие результаты оставляют команду лишь на 14 месте в общем зачете с семью очками в копилке.

«Верона» также не балует поклонников победами и в минувших турах с «Удинезе» (1:2) и «Фиорентиной» (0:2) не смогла зацепиться за необходимый результат. В таблице коллектив занимает лишь 18 место в зоне вылета, но желает в самое ближайшее время исправлять затруднительно положение.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Салернитаны» насчитывает пять матчей (три ничьих и два поражения)
  • «Верона» потерпела три поражения в последних четырех играх
  • Два минувших очных поединка закончились результатом ТБ 2.5
  • Четыре из пяти последних встреч «Салернитаны» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок без явного преимущества одной из команд. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.41 2.06 1.85 1.61 2.46
Мелбет 2.08 1.88
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:35
Думаю что обе команды забьют и тб 2,5
Гость
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