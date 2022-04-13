«Сампдория» — «Салернитана» . Прогноз на матч итальянской Серии А (16.04.2022)

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вчера, 16:25

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение домашнему коллективу. На победу «Самплдории» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.85, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.28.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.82. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 1.97. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Сампдория» достаточно успешно борется за выживание в элите и после 32 поединков опережает клубы из зоны вылета на семь баллов. Несмотря на это, расслабляться коллективу еще очень рано, а поражения от «Ромы» (0:1) и «Болоньи» (0:2) должны мотивировать команду на завоевания трех очков с абсолютным аутсайдером турнира.

«Салернитана» с 16 очками после 30 игр имеет очень мало шансов на спасение и, вероятно, уже смирилась с тем, что будущий сезон начнет в чемпионате рангом ниже. В последних турах на табло были зафиксированы лишь поражения – от «Ромы», «Торино» и «Ювентуса» со счетом (1:2), (0:1) И (0:2) соответственно.

Информация для ставок

«Сампдория» проиграла пять из шести последних поединков

Безвыигрышная серия «Салернитаны» насчитывает 11 игр

Две минувшие очные встречи завершились поражением «Салернитаны»

Три последних матча с участием «Сампдории» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Верим, что данная встреча будет наполнена опасными моментами и что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Поставить на тотал больше 2.5 можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.82.