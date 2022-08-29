«Сассуоло» – «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.08.2022)

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сегодня, 14:21

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров не возникло проблем, абсолютное преимущество принадлежит гостям. Поставить на победу «Милана» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 4.55, а поверить в победу «Сассуоло» предлагают по коэффициенту 5.2.

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.5, а ТМ 2.5 можно взять за 2.45. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Сассуоло» в последних двух турах порадовал поклонников четырьмя набранными очками. Коллектив выиграл дома с минимальным счетом (1:0) у «Лечче», а затем расписал голевую ничью на выезде со «Специей» (2:2). Теперь клуб ждет испытание чемпионом Италии, где каждый футболист постарается выложиться на 100% для достижения необходимого результата.

«Милан» после потери очков в гостях у «Аталанты» (1:1) дома принял неуступчивую «Болонью» и без проблем разобрался с ней со счетом (2:0). Команда после трех туров имеет в активе семь очков и уже находится в самом верху турнирной таблицы.

Информация для ставок

«Сассуоло» одержал лишь одну победу в последних четырех матчах

Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает шесть игр (пять побед и одна ничья)

Пять минувших очных встреч завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Три из четырех последних игр «Сассуоло» закончились результатом «обе забьют»

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