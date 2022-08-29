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«Сассуоло» – «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.08.2022)

сегодня, 14:21
Милан

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров не возникло проблем, абсолютное преимущество принадлежит гостям. Поставить на победу «Милана» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 4.55, а поверить в победу «Сассуоло» предлагают по коэффициенту 5.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.604.301.63
Лига Ставок 5.00 4.30 1.63
Мелбет 5.20 4.58 1.65
1XBET 5.20 4.58 1.65

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.5, а ТМ 2.5 можно взять за 2.45. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Сассуоло» в последних двух турах порадовал поклонников четырьмя набранными очками. Коллектив выиграл дома с минимальным счетом (1:0) у «Лечче», а затем расписал голевую ничью на выезде со «Специей» (2:2). Теперь клуб ждет испытание чемпионом Италии, где каждый футболист постарается выложиться на 100% для достижения необходимого результата.

«Милан» после потери очков в гостях у «Аталанты» (1:1) дома принял неуступчивую «Болонью» и без проблем разобрался с ней со счетом (2:0). Команда после трех туров имеет в активе семь очков и уже находится в самом верху турнирной таблицы.

Информация для ставок

  • «Сассуоло» одержал лишь одну победу в последних четырех матчах
  • Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает шесть игр (пять побед и одна ничья)
  • Пять минувших очных встреч завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Три из четырех последних игр «Сассуоло» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке ожидаем плотную оборонительную игру от хозяев поля тотальное преимущество во владении мячом от гостей. Предлагаем поверить в результативный матч и загрузить на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.46 1.23 2.54 1.57 2.03 1.88
Лига Ставок 2.43 1.54 1.93 1.84
Мелбет 2.39 1.52
1XBET 2.39 1.52
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:15
Победа гостей!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:14
Милан не проиграет
Гость
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