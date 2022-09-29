«Сассуоло» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.10.2022)

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вчера, 13:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этой встрече являются хозяева. Загрузить на победу «Сассуоло» можно по коэффициенту 1.95. Победа «Салернитаны»» оценивается по коэффициенту 3.55, а в случае захода ничейного результата игроков порадует коэффициент 3.77.

Букмекеры дают интересные коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Взять ТБ 2.5 можно за 1.7, а поставить на низовой тотал (ТМ 2.5) предлагают по коэффициенту 2.2. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Сассуоло» расположился в центре турнирной таблицы после семи сыгранных матчей. Коллектив в последнем перед паузой на сборные матче чемпионата минимально обыграл на выезде «Торино» со счетом (1:0) и продолжает пытаться выйти на пик оптимальной формы, чтобы начать выполнять поставленные задачи на сезон.

«Салернитана» после двух ничьих (2:2) с «Ювентусом» и «Эмполи» на своем поле принимала «Лечче» и порадовать собравшуюся публику не смогла, поражение (1:2). В общем зачете коллектив находится на 13 строчке, имея в активе на два очка меньше, чем у нынешнего соперника.

Информация для ставок

«Сассуоло» одержал всего две победы в последних восьми матчах

Безвыигрышная серия «Салернитаны» насчитывает четыре поединка (три ничьих и поражение)

Три из четырех минувших очных поединков закончились пробитием ТБ 2.5

2.5 Четыре последние игры с участием «Салернитаны» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз