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«Сассуоло» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.10.2022)

вчера, 13:40
Салернитана

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этой встрече являются хозяева. Загрузить на победу «Сассуоло» можно по коэффициенту 1.95. Победа «Салернитаны»» оценивается по коэффициенту 3.55, а в случае захода ничейного результата игроков порадует коэффициент 3.77.

Италия. Серия А 2022/2023
Сассуоло
Салернитана
ВыигрышПроигрышНичьяНичьяНичья
- : -
02 октября 2022, 16:00
воскресенье
ПроигрышНичьяНичьяНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.063.763.70
Лига Ставок 2.07 3.75 3.45
Мелбет 2.04 3.90 3.72

Букмекеры дают интересные коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Взять ТБ 2.5 можно за 1.7, а поставить на низовой тотал (ТМ 2.5) предлагают по коэффициенту 2.2. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Сассуоло» расположился в центре турнирной таблицы после семи сыгранных матчей. Коллектив в последнем перед паузой на сборные матче чемпионата минимально обыграл на выезде «Торино» со счетом (1:0) и продолжает пытаться выйти на пик оптимальной формы, чтобы начать выполнять поставленные задачи на сезон.

«Салернитана» после двух ничьих (2:2) с «Ювентусом» и «Эмполи» на своем поле принимала «Лечче» и порадовать собравшуюся публику не смогла, поражение (1:2). В общем зачете коллектив находится на 13 строчке, имея в активе на два очка меньше, чем у нынешнего соперника.

Информация для ставок

  • «Сассуоло» одержал всего две победы в последних восьми матчах
  • Безвыигрышная серия «Салернитаны» насчитывает четыре поединка (три ничьих и поражение)
  • Три из четырех минувших очных поединков закончились пробитием ТБ 2.5
  • Четыре последние игры с участием «Салернитаны» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке будет встреча коллективов из центральной части таблицы. Нет сомнений, что игра будет открытой и порадует большим количеством забитых голов, поэтому предлагаем загрузить на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.55 1.33 2.20 1.74 1.75 2.19
Лига Ставок 2.19 1.66 1.74 2.06
Мелбет 2.24 1.76
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:40
Игра на три результата
Гость
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