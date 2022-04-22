«Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (25.04.2022)

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вчера, 23:06

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу «Сассуоло» можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 4.15. Если верите в победу гостей, то загрузить на нее можно за 1.8. В случае ничьи в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 4.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.66. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) стоит 2.2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Сассуоло» после 33 туров чемпионата располагается в самом центре таблицы на 10 месте и имеет в своей копилке 46 баллов. Такое количество стало возможно благодаря неожиданной победе над «Аталантой» (2:1) в предпоследнем туре. Далее команда отправилась в гости к «Кальяри» и уступила с минимальным счетом (0:1).

«Ювентус» два дня назад провел ответный полуфинальный матч кубка Италии против «Фиоретины» и, оформив вторую победу, завоевал путевку в финал, счет на табло (2:0). В чемпионате «старая синьора» также стабильно набирает заветные баллы, в последних играх обыграв «Кальяри» (2:1), а также расписав ничью с «Болоньей» (1:1).

Информация для ставок

«Сассуоло» не проигрывает дома пять матчей подряд

«Ювентус» выиграл в гостях последние четыре встречи

Шесть минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Шесть из семи последних игр «Сассуоло» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Здесь ожидаем футбол с тотальным преимуществом гостей. Они будут владеть преимуществом и скорее всего, оформят нужный для себя результат. Поставить предлагаем на победу «Ювентуса» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.