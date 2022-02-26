«Специа» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.02.2022)

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вчера, 19:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры без проблем определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу гостей с форой можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Специи» оценивается по коэффициенту 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.8.

Форма команд

«Специа» в двух последних матчах потерпела поражения с одинаковым счетом (1:2). Соперниками коллектива были «Болонья» и «Фиорентина». После 26 поединков команда занимает 16 место в турнирной таблице и продолжает бороться за выживание и за прописку на будущий сезон.

«Рома» после такого же количества игр находится на восьмом месте и сражается за места в еврокубках. Коллектив в минувших поединках сыграл с «Вероной» и «Сассуоло» и расписал с ними голевые ничьи (2:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Специи» насчитывает три игры

У «Ромы» три ничьих в последних четырех поединках

Минувшая очная встреча завершилась победой «Ромы» (2:0)

Четыре из пяти последних матчей с участием «Специи» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Встреча двух коллективов абсолютного разного уровня. Нас ожидает игра с однозначным доминированием гостевой команды. Скорее всего, «Рома» победит без проблем, поставить на успех «волков» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.