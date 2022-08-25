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«Специа» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянкой Серии А (27.08.2022)

сегодня, 13:59
Специа

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.38 на победу «Сассуоло», тогда как остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.86, а победа «Специи» оценивается коэффициентом 2.95.

Италия. Серия А 2022/2023
Специа
Сассуоло
ПроигрышВыигрыш
- : -
27 августа 2022, 21:45
суббота
ВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.133.682.32
Лига Ставок 3.05 3.55 2.33
Мелбет 3.04 3.86 2.34
1XBET 3.04 3.86 2.34

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.7. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 2.37. Поставить на голы от обеих команд можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Специа» в прошлом туре потерпела первое поражение в сезоне, без шансов уступив миланскому «Интеру» (0:3). Чуть ранее коллектив обыграл на своем поле «Эмполи» (1:0), а в кубке Италии разгромил «Комо» со счетом (5:1) и оформил путевку в 1/16 финала.

«Сассуоло» после двух неудач на старте с «Моденой» в кубке (2:3) и «Ювентусом» в чемпионате (0:3), наконец-то порадовал болельщиков победой (1:0) и первыми очками в сезоне. Соперником был новичок элиты «Лечче», который достойно сопротивлялся, но навязать свою игру все же не смог.

Информация для ставок

  • «Специа» одержала четыре победы в последних шести матчах
  • У «Сассуоло» две победы в последних пяти поединках
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • В 12 из 13 последних играх с участием «Специи» и в 11 из 13 «Сассуоло» был зафиксирован результат ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды имеют свои цели на сезон цели и не желают терять очки в данном сражении. Верим, что здесь будет футбол хорошего качества, и мы обязательно увидим обмен голами. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.79 1.30 2.32 1.68 1.84 2.08
Лига Ставок 2.24 1.63 1.78 2.00
Мелбет 2.35 1.70
1XBET 2.35 1.70
Все комментарии
ear25ev5fn6n
ear25ev5fn6n
сегодня в 14:02
Победу одержит «Сассуоло»
Гость
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