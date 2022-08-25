«Специа» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянкой Серии А (27.08.2022)

1661425183

сегодня, 13:59

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.38 на победу «Сассуоло», тогда как остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.86, а победа «Специи» оценивается коэффициентом 2.95.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.7. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 2.37. Поставить на голы от обеих команд можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Специа» в прошлом туре потерпела первое поражение в сезоне, без шансов уступив миланскому «Интеру» (0:3). Чуть ранее коллектив обыграл на своем поле «Эмполи» (1:0), а в кубке Италии разгромил «Комо» со счетом (5:1) и оформил путевку в 1/16 финала.

«Сассуоло» после двух неудач на старте с «Моденой» в кубке (2:3) и «Ювентусом» в чемпионате (0:3), наконец-то порадовал болельщиков победой (1:0) и первыми очками в сезоне. Соперником был новичок элиты «Лечче», который достойно сопротивлялся, но навязать свою игру все же не смог.

Информация для ставок

«Специа» одержала четыре победы в последних шести матчах

У «Сассуоло» две победы в последних пяти поединках

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

В 12 из 13 последних играх с участием «Специи» и в 11 из 13 «Сассуоло» был зафиксирован результат ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды имеют свои цели на сезон цели и не желают терять очки в данном сражении. Верим, что здесь будет футбол хорошего качества, и мы обязательно увидим обмен голами. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.