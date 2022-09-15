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«Торино» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.09.2022)

вчера, 21:06
Торино

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этом поединке букмекеры не видят, но отдают небольшое преимущество хозяевам. Поставить на победу клуба из Турина можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 4, ну а поверить в победу «Сассуоло» можно по коэффициенту 4.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.863.904.34
Лига Ставок 1.86 3.80 4.20
Мелбет 1.87 4.00 4.32
1XBET 1.87 4.00 4.32

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.8. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 2.15. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Торино» в минувшем туре побывал в гостях у вице-чемпиона страны миланского «Интера» и, пытаясь навязать плотную борьбу гранду, все же не удержал ворота на замке и проиграл с минимальным счетом (0:1). Поединком ранее коллектив принимал на своем поле новичка элиты «Лечче» и завоевал три очка победным результатом (1:0).

«Сассуоло» после серии ничьих дома сражался с «Удинезе» и, продемонстрировав открытый футбол, проиграл (1:3). Очень большую роль в потере очков сыграла красная карточка, которая была получена в самом конце первого тайма. После шести туров клуб занимает 13 место, что на четыре строчки ниже нынешнего соперника.

Информация для ставок

  • «Торино» четыре раза выиграл в последних семи поединках
  • У «Сассуоло» три ничьих в последних четырех играх
  • Две минувшие очные встречи закончились результатом ТМ 2.5
  • «Торино» не пропускает дома в трех матчах кряду

Прогноз

Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором нужно набирать зачетные баллы. Верим в то, что здесь победителя будет определить очень трудно и, скорее всего, команды распишут мировую. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.20 1.38 2.10 1.81 1.67 2.34
Лига Ставок 2.05 1.75 1.62 2.25
Мелбет 2.14 1.83
1XBET 2.14 1.83
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:28
Победа команды хозяев поля и обе команды забьют.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:50
Поставлю на тб 2,5 верняк!
Гость
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