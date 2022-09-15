«Торино» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.09.2022)

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вчера, 21:06

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этом поединке букмекеры не видят, но отдают небольшое преимущество хозяевам. Поставить на победу клуба из Турина можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 4, ну а поверить в победу «Сассуоло» можно по коэффициенту 4.35.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.8. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 2.15. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Торино» в минувшем туре побывал в гостях у вице-чемпиона страны миланского «Интера» и, пытаясь навязать плотную борьбу гранду, все же не удержал ворота на замке и проиграл с минимальным счетом (0:1). Поединком ранее коллектив принимал на своем поле новичка элиты «Лечче» и завоевал три очка победным результатом (1:0).

«Сассуоло» после серии ничьих дома сражался с «Удинезе» и, продемонстрировав открытый футбол, проиграл (1:3). Очень большую роль в потере очков сыграла красная карточка, которая была получена в самом конце первого тайма. После шести туров клуб занимает 13 место, что на четыре строчки ниже нынешнего соперника.

Информация для ставок

«Торино» четыре раза выиграл в последних семи поединках

У «Сассуоло» три ничьих в последних четырех играх

Две минувшие очные встречи закончились результатом ТМ 2.5

«Торино» не пропускает дома в трех матчах кряду

Прогноз

Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором нужно набирать зачетные баллы. Верим в то, что здесь победителя будет определить очень трудно и, скорее всего, команды распишут мировую. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Лига Ставок.