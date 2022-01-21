«Торино» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.01.2022)

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вчера, 23:20

Ставки букмекеров

Фаворита в данном поединке нет, ставки на победу «Торино» принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.11. Рискнуть и загрузить на успех «Сассуоло» можно по коэффициенту 3.53, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 составил 1.65, тогда как на ТМ 2.5 – 2.22. Результат «обе забьют» порадует коэффициентом 1.7.

Форма команд

«Торино» набрал отличную форму и радует своих болельщиков особенно в домашних поединках. Команда в последних турах сразилась с крепкими середняками итальянского футбола и обыграла сначала «Сампдорию» со счетом (4:0), а затем и «Фиорентину» (2:1). Такой успех позволил клубу подняться вверх по таблице и закрепиться на девятой строчке.

«Сассуоло» показывая открытый и ТБшный футбол, в последней игре с «Кальяри» неожиданно сыграл по результату, забил быстрый гол и сохранил преимущество в один мяч, победа (1:0). Туром ранее команда провела домашнюю игру с «Вероной» и в голевой перестрелке уступила со счетом (2:4).

Информация для ставок

«Торино» не проигрывает дома семь матчей кряду (шесть побед и ничья)

У «Сассуоло» две победы в последних шести поединках

Семь из восьми минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

В 15 из 17 последних играх «Сассуоло» был зафиксирован результат ТБ 2.5

Прогноз

Последние очные встречи радовали зрителей голами и нет предпосылок к тому, чтобы тенденция была нарушена. Обе команды любят атаковать и забивать, поэтому вполне вероятно, что состоится очередной обмен голами. Загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.