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«Торино» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.01.2022)

вчера, 23:20

Ставки букмекеров

Фаворита в данном поединке нет, ставки на победу «Торино» принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.11. Рискнуть и загрузить на успех «Сассуоло» можно по коэффициенту 3.53, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.323.083.41
Фонбет 2.10 3.50 3.45
Мелбет 2.16 3.58 3.64
1XBET 2.16 3.58 3.64
BetBoom 2.07 3.57 3.62

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 составил 1.65, тогда как на ТМ 2.5 – 2.22. Результат «обе забьют» порадует коэффициентом 1.7.

Форма команд

«Торино» набрал отличную форму и радует своих болельщиков особенно в домашних поединках. Команда в последних турах сразилась с крепкими середняками итальянского футбола и обыграла сначала «Сампдорию» со счетом (4:0), а затем и «Фиорентину» (2:1). Такой успех позволил клубу подняться вверх по таблице и закрепиться на девятой строчке.

«Сассуоло» показывая открытый и ТБшный футбол, в последней игре с «Кальяри» неожиданно сыграл по результату, забил быстрый гол и сохранил преимущество в один мяч, победа (1:0). Туром ранее команда провела домашнюю игру с «Вероной» и в голевой перестрелке уступила со счетом (2:4).

Информация для ставок

  • «Торино» не проигрывает дома семь матчей кряду (шесть побед и ничья)
  • У «Сассуоло» две победы в последних шести поединках
  • Семь из восьми минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»
  • В 15 из 17 последних играх «Сассуоло» был зафиксирован результат ТБ 2.5

Прогноз

Последние очные встречи радовали зрителей голами и нет предпосылок к тому, чтобы тенденция была нарушена. Обе команды любят атаковать и забивать, поэтому вполне вероятно, что состоится очередной обмен голами. Загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.31 2.01 1.82 1.59 2.17
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 2.31 1.72
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:37
Победа команды Торино в этом матче. Удачи
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