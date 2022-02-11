«Торино» — «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.02.2022)

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вчера, 13:17

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка по версии букмекеров являются хозяева поля. Поставить на победу «Торино» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Фонбет. Взять ничью предлагают по коэффициенту 4.45, а загрузить на сенсационную победу «Венеции» можно по коэффициенту 6.8.

Если верите в большое количество забитых мячей, то букмекеры предлагают 1.86 за ТБ 2.5, если же нет, то ТМ 2.5 дается по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Торино» продолжает беспроигрышную домашнюю серию и в последнем матче на своем поле расписал ничью с неуступчивым «Сассуоло» (1:1). Также коллектив провел выездную игру с «Удинезе» и без забитых голов уступил со счетом (0:2). После 23 туров туринский клуб расположился в центре таблицы на 10 месте.

«Венеция» не может одержать победу с прошлого года. Команда находится в зоне вылета, а имеющаяся безвыигрышная серия продолжает давить на футболистов. В минувших двух турах команда сражалась с лидерами чемпионата, сначала проиграла на выезде «Интеру» (1:2), а затем дома «Наполи» (0:2).

Информация для ставок

«Торино» не проигрывает дома восемь игр кряду (шесть побед и две ничьих)

Безвыигрышная выездная серия «Венеции» насчитывает четыре поединка

Минувшая очная встреча завершилась вничью (1:1)

Четыре из шести последних матчей с участием «Торино» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Торино» с первых минут возьмет игру под свой контроль и без проблем оформит в этой встрече необходимый результат и очередные три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу «Торино» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Фонбет.