«Удинезе» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.05.2022)

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вчера, 23:17

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостям. Победу «Интера» можно взять по коэффициенту 1.55. Поверить в сенсационный успех «Удинезе» предлагают по коэффициенту 6.1, а сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 4.35.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.6 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Удинезе» проводит отличный отрезок сезона и регулярно набирает зачетные баллы в копилку. Команда в минувшем туре побывала во Флоренции, где неожиданно для многих разгромила «Фиорентину» (4:0). Три очка позволили подняться на 12 месте в турнирной таблице и комфортно чувствовать себя в завершающих турах чемпионата.

«Интер» продолжает бороться за золотые медали и в последнем туре сенсационно проиграл на выезде «Болонье» (1:2). Поражение с курьезным вторым голом не входило в планы команды и теперь отставание от лидирующего «Милана» составляет два очка за четыре игры до конца сезона.

Информация для ставок

«Удинезе» проиграл лишь один из семи последних домашних матчей

Два минувших очных поединка закончились победой «Интера»

Шесть из семи последних игр «Удинезе» завершились побитием тоталом больше 2.5 мячей

«Интер» выиграл пять из шести последних поединков

Прогноз

В этом поединке ожидаем боевой футбол, но с преимуществом гостей. «Интер» продолжает бороться за поставленные задачи, и не намерен терять очки в этом матче. Рекомендуем сделать ставку на успех гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.