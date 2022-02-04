«Венеция» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.02.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров небольшим фаворитом матча является «Наполи». Загрузить на победу гостей с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.68. Если считаете, что неожиданно победят хозяева, то порадует коэффициент 7.5. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 4.68.
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завтра, 17:00
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.69. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить по коэффициенту 2.17. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Венеция» не может одержать победу и завоевать три очка с минувшего года. Команда в последнем туре потерпела минимальное поражение от «Интера» (1:2), а матчем ранее расписала домашнюю ничью с «Эмполи» (1:1). Неудовлетворительные результаты вплотную приблизили коллектив к зоне вылета, и теперь отставание от преследователей составляет лишь один балл.
«Наполи» сумел вырваться из череды неудач и в последних турах оформил шесть очков благодаря сухим победам над «Салернитаной» и «Болоньей» (4:0) и (2:0). Неаполитанцы продолжают удерживать второе место в таблице, опережая «Милан» по дополнительным показателям и отставая от «Интера» на четыре очка.
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия «Венеции» насчитывает шесть матчей
- «Наполи» не проигрывает в основное время пять игр подряд (три победы и две ничьих)
- Минувшая очная встреча завершилась победой «Наполи» (2:0)
- «Венеция» пропускает минимум один гол в 11 поединках кряду
Прогноз
В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество гостевой команды. Она будет доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.68.