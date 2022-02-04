«Венеция» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.02.2022)

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вчера, 23:48

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров небольшим фаворитом матча является «Наполи». Загрузить на победу гостей с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.68. Если считаете, что неожиданно победят хозяева, то порадует коэффициент 7.5. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 4.68.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.69. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить по коэффициенту 2.17. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Венеция» не может одержать победу и завоевать три очка с минувшего года. Команда в последнем туре потерпела минимальное поражение от «Интера» (1:2), а матчем ранее расписала домашнюю ничью с «Эмполи» (1:1). Неудовлетворительные результаты вплотную приблизили коллектив к зоне вылета, и теперь отставание от преследователей составляет лишь один балл.

«Наполи» сумел вырваться из череды неудач и в последних турах оформил шесть очков благодаря сухим победам над «Салернитаной» и «Болоньей» (4:0) и (2:0). Неаполитанцы продолжают удерживать второе место в таблице, опережая «Милан» по дополнительным показателям и отставая от «Интера» на четыре очка.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Венеции» насчитывает шесть матчей

«Наполи» не проигрывает в основное время пять игр подряд (три победы и две ничьих)

Минувшая очная встреча завершилась победой «Наполи» (2:0)

«Венеция» пропускает минимум один гол в 11 поединках кряду

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество гостевой команды. Она будет доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.68.