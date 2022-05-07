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«Верона» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.05.2022)

вчера, 15:30
Верона

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостям. На победу «Милана» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.7. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 4.1, а неожиданная победа «Вероны» порадует игроков интересным коэффициентом 4.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.844.041.75
Фонбет 4.80 4.00 1.77
Мелбет 5.28 4.14 1.67
1XBET 5.30 4.14 1.70
BetBoom 5.22 3.89 1.65

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.12. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Верона» в последнем туре побывала в гостях у «Кальяри» и смогла увезти три очка, победа (2:1). Чуть ранее коллектив дома принимал «Сампдорию» и расписал ничью (1:1). Набранные четыре балла позволили закрепиться на девятом месте в таблице и теперь можно спокойно завершить чемпионат.

«Милан» приближается к долгожданному чемпионству. Команда лидирует по потерянным очкам и на данный момент имеет в копилке77 очков. В минувших сражениях были зафиксированы победы, сначала над «Лацио» в Риме (2:1), а затем дома над «Фиорентиной» (1:0).

Информация для ставок

  • «Верона» выиграла четыре из шести последних домашних матчей
  • Три из четырех минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»
  • «Милан» победил в трех из четырех последних играх
  • «Верона» забивает дома в 10 встречах подряд

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом гостей. «Милан» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить и завоевать три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу «Милана» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.37 1.36 2.19 1.75 1.71 2.26
Фонбет 2.05 1.80
Мелбет 2.05 1.86
1XBET 2.12 1.84
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:59
Победа команды гостей в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:34
Победа Милана 100 процентов!
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