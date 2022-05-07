«Верона» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.05.2022)

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вчера, 15:30

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостям. На победу «Милана» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.7. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 4.1, а неожиданная победа «Вероны» порадует игроков интересным коэффициентом 4.65.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.12. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Верона» в последнем туре побывала в гостях у «Кальяри» и смогла увезти три очка, победа (2:1). Чуть ранее коллектив дома принимал «Сампдорию» и расписал ничью (1:1). Набранные четыре балла позволили закрепиться на девятом месте в таблице и теперь можно спокойно завершить чемпионат.

«Милан» приближается к долгожданному чемпионству. Команда лидирует по потерянным очкам и на данный момент имеет в копилке77 очков. В минувших сражениях были зафиксированы победы, сначала над «Лацио» в Риме (2:1), а затем дома над «Фиорентиной» (1:0).

Информация для ставок

«Верона» выиграла четыре из шести последних домашних матчей

Три из четырех минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»

«Милан» победил в трех из четырех последних играх

«Верона» забивает дома в 10 встречах подряд

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом гостей. «Милан» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить и завоевать три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу «Милана» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.