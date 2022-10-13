«Верона» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.10.2022)

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вчера, 14:15

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в данной игре, несомненно, являются гости. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.5 на победу «Милана». Победа «Вероны» порадует приятным коэффициентом 5.6, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 4.25.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.73. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Верона» в минувших двух турах национального чемпионата хоть и забивала голы. Но очками порадовать болельщиков не смогла. На табло были зафиксированы поражения от «Салернитаны» и «Удинезе» с одинаковым счетом (1:2). Турнирное положение у коллектива незавидное, пять очков после девяти туров оставляют ее в зоне вылета на 18 строчке.

«Милан» среди недели принял участие в Лиге чемпионов и повторно проиграл лондонскому «Челси», но теперь уже со счетом (0:2), Такие результаты затрудняют для команды задачу выхода в плей-офф, но отрыв от лидеров не критичный и за два тура его можно отыграть. В чемпионате миланский клуб без проблем в последнем туре обыграл «Ювентус» со счетом (2:0).

Информация для ставок

Проигрышная серия «Вероны» насчитывает четыре поединка

У «Милана» три поражения в последних пяти матчах

Три из четырех минувших очных встречи завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Три последних игры «Милана» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Игра будет проходить под полным контролем гостевого коллектива, который борется за золотые медали чемпионата. Нет сомнений, что более квалифицированная команда без проблем оформит очередные три очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Милана» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.