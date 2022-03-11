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«Верона» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.03.2022)

сегодня, 21:57
Верона - Наполи

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом данного поединка букмекеры видят «Наполи». Поставить на победу клуба из Неаполя можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 3.63, ну а поверить в победу «Вероны» можно по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.523.692.11
Фонбет 3.50 3.55 2.07
Мелбет 3.58 3.70 2.14
1XBET 3.58 3.70 2.14
BetBoom 3.50 3.55 2.12

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.84 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.94. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Верона» в последнем туре чемпионата побывала в гостях у «Фиорентины» и смогла увезти ничью (1:1). Чуть ранее команда принимала дома «Венецию» и спокойно оформила три очка благодаря победе (3:1). Такие результаты позволяют команде спокойно располагаться в центре таблицы на девятом месте с 41 очком в активе.

«Наполи» после вылета из Лиги Европы сконцентрировался на задачах внутреннего чемпионата и продолжает активную борьбу за чемпионство. Несмотря на домашнее поражение в последнем туре прямому конкуренту «Милану» (0:1), неаполитанцы занимают третье месте и отстают от первого места всего на три очка.

Информация для ставок

  • «Верона» не проигрывает четыре матча подряд (две ничьих и две победы)
  • Беспроигрышная выездная серия «Наполи» насчитывает восемь поединков
  • Две минувшие очные встречи закончились вничью (1:1)
  • Три из четырех последних игр «Вероны» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором обязательно нужно набирать зачетные баллы. Конечно, игра будет проходить в открытом ключе, и без голов точно не останемся, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.45 2.00 1.91 1.57 2.52
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 2.02 1.93
1XBET 2.02 1.93
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 22:42
Наполи победит, обе забьют.
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