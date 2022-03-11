«Верона» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.03.2022)

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сегодня, 21:57

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом данного поединка букмекеры видят «Наполи». Поставить на победу клуба из Неаполя можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 3.63, ну а поверить в победу «Вероны» можно по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.84 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.94. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Верона» в последнем туре чемпионата побывала в гостях у «Фиорентины» и смогла увезти ничью (1:1). Чуть ранее команда принимала дома «Венецию» и спокойно оформила три очка благодаря победе (3:1). Такие результаты позволяют команде спокойно располагаться в центре таблицы на девятом месте с 41 очком в активе.

«Наполи» после вылета из Лиги Европы сконцентрировался на задачах внутреннего чемпионата и продолжает активную борьбу за чемпионство. Несмотря на домашнее поражение в последнем туре прямому конкуренту «Милану» (0:1), неаполитанцы занимают третье месте и отстают от первого места всего на три очка.

Информация для ставок

«Верона» не проигрывает четыре матча подряд (две ничьих и две победы)

Беспроигрышная выездная серия «Наполи» насчитывает восемь поединков

Две минувшие очные встречи закончились вничью (1:1)

Три из четырех последних игр «Вероны» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

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