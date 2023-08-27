«Ювентус» — «Болонья». Прогноз на матч чемпионата Италии (27.08.2023)

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сегодня, 13:03

Ставки букмекеров

Фаворитом в будущей игре букмекеры считают «Ювентус». По коэффициенту 1.65 можно сделать ставку на выигрыш «чёрно-белых». В букмекерской конторе Лига Ставок на гостей предлагается коэффициент 5.40. Выбрав ничью в линии, сумму ставки можно умножить на 4.00.

Букмекеры больше склоняются к низовому матчу. На тотал меньше 2.5 голов за игру сделать ставку можно по коэффициенту 1.88. На верховой исход ТБ 2.5 предлагается коэффициент 1.96. Одна из команд, возможно, уйдёт с поля без забитых мячей. Сделав ставку на исход «обе забьют – нет», выигрыш можно рассчитать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

Седьмую строчку турнирной таблицы заняла «Старая синьора» по итогам прошлого сезона Серии A. Пять матчей подряд «Юве» не огорчает поражениями своих поклонников. Три товарищеских матча сыграла команда в межсезонье. После серии пенальти «Ювентус» выиграл у «Милана». Основное время встречи завершилось со счётом 2:2. С разницей в пару голов «чёрно-белые» взяли верх над мадридским «Реалом» (3:1). «Нулёвку» раскатали «зебры» с «Аталантой». На прошлых выходных «Юве» уверенно со счётом 3:0 обыграл в гостях команду «Удинезе» в рамках матча 1-го тура нового сезона Серии A.

«Болонья» заняла девятое место в сезоне 2022/2023 Серии A. Только в одном матче из пяти товарищеских встреч, которые команда провела в межсезонье, «борзые» одержали победу. 11 августа в 1/32 Кубка Италии «красно-синие» со счётом 2:0 выиграли у команды «Чезана». Голами отметились защитник Томмазо Корацца и нападающий Джошуа Зиркзее. 21 августа в рамках матча 1-го тура Серии A «Болонья» дома принимала «дьяволов» из Милана. Уже к двадцать первой минуте встречи «борзые» проигрывали в два гола. Больше мячей в игре забито не было. Со счётом 0:2 «красно-синие» потерпели поражение.

Информация для ставок

С 2011 года «Болонья» не выигрывает у «Ювентуса»

В пяти футбольных поединках из десяти последних «зебры» выиграли

За такой же период в четырёх матчах «борзые» взяли верх над своими соперниками.

Прогноз

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает коэффициент 1.65 на победу «Ювентуса». При прогнозировании исхода будущей игры предлагаем довериться статистике личных встреч команд. «Юве» для «борзых» является неудобным соперником.