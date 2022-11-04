«Ювентус» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.11.2022)

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вчера, 22:16

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 3.02 в букмекерской конторе Лига Ставок, в случае победы «Интера» зайдет приятный коэффициент 2.33, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Ювентус» неудачно провел финальный поединок Лиги чемпионов против французского ПСЖ , уступив на своем поле со счетом (1:2). Это поражение стало пятым для команды в текущем розыгрыше, и она с тремя очками в активе отправилась в 1/16 финала ЛЕ . В Серии А «старая синьора» также не балует болельщиков хорошими результатами, после 12 туров занимая лишь седьмое место.

«Интер» расположился строчкой выше и имеет на два очка больше. В последнем туре коллектив разгромил дома «Сампдорию» (3:0), а в Лиге чемпионов оказался слабее «Баварии» (0:2). Тем не менее поражение не помешало команде занять второе место и продолжить свои выступления в самом престижном клубном турнире Европы.

Информация для ставок

«Ювентус» проиграл четыре из семи последних матчей

У «Интера» четыре победы в последних пяти играх

Три из четырех минувших очных встречи завершились вничью (без учета дополнительного времени)

Три из четырех последних поединков и «Ювентуса» и «Интера» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Любителей футбола ждет боевой поединок и борьба на каждом участке поля. Обе команды желают порадовать своих тиффози победой, поэтому мы увидим голы в сетке обоих ворот. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.