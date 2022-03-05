«Ювентус» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.03.2022)

Ставки букмекеров
Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу «старой синьоры» с форой (-1.5) можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.76. В случае сенсационной победы гостей порадует коэффициент 12. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 6.15.
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сегодня, 20:00
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.4.
Форма команд
«Ювентус» в полуфинальной встрече в рамках кубка страны минимально обыграл «Фиорентину» (1:0). Чуть ранее команда также обыграла в голевой перестрелке «Эмполи» (3:2), а также расписала ничью (1:1) в плей-офф раунде Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом».
«Специа» проиграла три матча кряду. Клуб уступил в родных стенах «Роме» и «Фиорентине» (0:1) и (1:2), а также на выезде «Болонье» со счетом (1:2). Неутешительные результаты не позволили оторваться от зоны вылета, отрыв на данный момент составляет всего четыре балла.
Информация для ставок
- Беспроигрышная домашняя серия «Ювентуса» насчитывает девять поединков
- «Специа» не может выиграть четыре матча подряд (три поражения и ничья)
- Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТБ 2.5
- Пять из шести последних игр с участием «Ювентуса» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
Нас ожидает футбол с тотальным преимуществом хозяев. Они будут владеть преимуществом и скорее всего, без проблем оформят нужный для себя результат. Поставить предлагаем на победу «Ювентуса» форой (-1.5) по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.