«Ювентус» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.03.2022)

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вчера, 20:30

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу «старой синьоры» с форой (-1.5) можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.76. В случае сенсационной победы гостей порадует коэффициент 12. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 6.15.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Ювентус» в полуфинальной встрече в рамках кубка страны минимально обыграл «Фиорентину» (1:0). Чуть ранее команда также обыграла в голевой перестрелке «Эмполи» (3:2), а также расписала ничью (1:1) в плей-офф раунде Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом».

«Специа» проиграла три матча кряду. Клуб уступил в родных стенах «Роме» и «Фиорентине» (0:1) и (1:2), а также на выезде «Болонье» со счетом (1:2). Неутешительные результаты не позволили оторваться от зоны вылета, отрыв на данный момент составляет всего четыре балла.

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Ювентуса» насчитывает девять поединков

«Специа» не может выиграть четыре матча подряд (три поражения и ничья)

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Пять из шести последних игр с участием «Ювентуса» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает футбол с тотальным преимуществом хозяев. Они будут владеть преимуществом и скорее всего, без проблем оформят нужный для себя результат. Поставить предлагаем на победу «Ювентуса» форой (-1.5) по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.