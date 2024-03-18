Израиль – Исландия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (21.03.2024)

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вчера, 17:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Израиль. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа сборной Исландии оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

Сборная Израиля заняла третье место в группе, хотя боролась до последнего тура, но получила шанс выйти через плей-офф. В соперниках нестабильная сборная Исландии, а поединок пройдет на нейтральном поле. Команды будут примерно в равных условиях, однако букмекеры рассматривают как фаворита именно израильскую сборную, которой предстоит доказать свою силу на футбольном поле. В прошлой игре сборная Израиля на выезде обыграла Андорру (2:0).

Исландия заняла лишь четвертое место в группе, но и она будет играть в квалификации за выход в финал и возможность попасть на турнир. Команда выступала очень нестабильно на протяжении группового турнира, но на отдельный поединок вполне способна настроиться. Матч обещает быть интересным, и победитель вряд ли определится раньше, чем арбитры будут готовиться давать финальный свисток. В последних двух товарищеских встречах Исландия обыграла Гондурас (2:0) и команду Гватемалы (1:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей Израиля завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Исландия выиграла и проиграла по пять последних выездных матчей

Три последних матча между сборными завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Израиль является боеспособной командой, которая может создать проблемы практически любой команде. Номинальные хозяева выглядят более уверенно, чем Исландия, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу Израиля по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.