Израиль – Косово. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (25.03.2023)

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сегодня, 13:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Израиль. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.87. Победа сборной Косово оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.18. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.02.

Форма команд

Сборная Израиля хорошо себя показала на прошлой квалификации к ЧМ 2022, но не смога отобраться на турнир. Теперь коллектив полон решимости выйти на Евро 2024 и для этого очень важно обыграть Косово, сборная которой не такая простая, как может показаться на первый взгляд. В прошлой товарищеской игре Израиль на своем поле уступил Кипру (2:3), а ранее переиграл Замбию (4:2).

Косово с каждым отбором становится все крепче и уже были случаи, когда команда отбирала очки у серьезных соперников. Чтобы иметь шансы на борьбу в группе, гостям очень важно не проиграть этот матч, что дополнительно добавит им уверенности в собственных силах на будущие поединки. Две последние встречи сборной Косово завершились ничьими с Арменией (1:1) и Фарерскими островами (2:2).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей Израиля завершились исходом «обе забьют»

Сборная Косово выиграла только два выездных поединка из десяти

Сборная Косово забивал в восьми из десяти последних матчах во всех турнирах

Прогноз

Израиль играет на своем поле и от команды болельщики ждут исключительно победы. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.