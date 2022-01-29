«Кирьят-Шмона» — «Бней Сахнин». Прогноз на матч израильской Суперлиги (31.01.2022)

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вчера, 21:19

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом поединке нет, линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 3.64 на победу гостей. В это же время остановить свой выбор на победе хозяев можно по коэффициенту 2.1, а поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 3.3.

Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 2.25 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.63. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 2.

Форма команд

«Кирьят-Шмона» занимает девятое место в турнирной таблице и лишь по дополнительным показателям опережает своего нынешнего соперника. Команда провела в новом году уже несколько матчей, в которых не радовала болельщиков изобилием набранных очков, а последние встречи завершила со счетом (2:2) и (0:2) с «Бейтаром» и «Хапоэлем» из Хадеры.

«Бней Сахнин» проиграл три последних поединка «Хапоэлю» из Хадеры (0:3), «Маккаби» из Нетании (0:1), а также «Ашдоду» (0:1) и после 19 туров имеет лишь 25 очков в копилке. Коллектив желает прервать безвыигрышную серию и двигаться вверх по таблице.

Информация для ставок

«Кирьят-Шмона» выиграла лишь один из шести последних матчей

«Бней Сахнин» проиграл пять из шести последних поединков

Три минувшие очные встречи завершились победой «Кирьят-Шмоны»

Пять из шести последних игр с участием «Бней Сахнина» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Абсолютно равные команды сойдутся на поле в этот вечер. Сложно сказать, кто будет владеть преимуществом и будет ближе к завоеванию заветных трех очков, вероятно победитель так и не убудет определен. Рискнуть и поставить на ничью можно по коэффициенту 3.3 в БК Фонбет.