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«Кирьят-Шмона» — «Бней Сахнин». Прогноз на матч израильской Суперлиги (31.01.2022)

вчера, 21:19

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом поединке нет, линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 3.64 на победу гостей. В это же время остановить свой выбор на победе хозяев можно по коэффициенту 2.1, а поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.98 3.30 3.65
Мелбет 2.05 3.28 3.62
1XBET 2.05 3.28 3.62

Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 2.25 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.63. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 2.

Форма команд

«Кирьят-Шмона» занимает девятое место в турнирной таблице и лишь по дополнительным показателям опережает своего нынешнего соперника. Команда провела в новом году уже несколько матчей, в которых не радовала болельщиков изобилием набранных очков, а последние встречи завершила со счетом (2:2) и (0:2) с «Бейтаром» и «Хапоэлем» из Хадеры.

«Бней Сахнин» проиграл три последних поединка «Хапоэлю» из Хадеры (0:3), «Маккаби» из Нетании (0:1), а также «Ашдоду» (0:1) и после 19 туров имеет лишь 25 очков в копилке. Коллектив желает прервать безвыигрышную серию и двигаться вверх по таблице.

Информация для ставок

  • «Кирьят-Шмона» выиграла лишь один из шести последних матчей
  • «Бней Сахнин» проиграл пять из шести последних поединков
  • Три минувшие очные встречи завершились победой «Кирьят-Шмоны»
  • Пять из шести последних игр с участием «Бней Сахнина» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Абсолютно равные команды сойдутся на поле в этот вечер. Сложно сказать, кто будет владеть преимуществом и будет ближе к завоеванию заветных трех очков, вероятно победитель так и не убудет определен. Рискнуть и поставить на ничью можно по коэффициенту 3.3 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.65 2.29
1XBET 1.65 2.29
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:50
Победа команды "Кирьят-Шмона" или ничья в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 21:27
Игра на три результата
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