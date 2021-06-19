КА — «Валюр». Прогноз на матч Высшей лиги Исландии (20.06.2021)

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вчера, 15:28

В девятом туре исландской Высшей лиги КА на родном стадионе примет «Валюр».

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом встречи является «Валюр». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Мелбет. Взять победу КА можно по коэффициенту 3.38. В случае ничейного результата зайдет коэффициент 3.16.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.24. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.58.

Форма команд

КА после семи сыгранных матчей идет на третьей строчке в турнирной таблице. В предыдущем туре на выезде они обыграли «Акранес» (2:0), а туром ранее справились со «Стьярнаном» (1:0). Положительный результат в игре с «Валюром» позволит коллективу вплотную приблизиться к оппоненту в турнирной таблице.

«Валюр» — лидер чемпионата, клуб уверенно занимает первую строчку. Туром ранее команда без проблем разобралась дома с «Брейдабликом» (3:1), а туром ранее в упорной борьбе проиграли на выезде «Стьярнану» (1:2). Коллектив отправляется на выездной матч с желанием обыграть соперника и укрепить свое лидерство в турнирной таблице.

Информация для ставок

• КА выиграл пять матчей из последних шести

• «Валюр» забивает в гостях 20 игр подряд

• Предыдущая очная встреча завершилась победой «Валюра» (1:0)

• КА пропускал дома в пяти из шести крайних поединков подряд

Прогноз

Сделать ставку на победу «Валюра» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.25.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу «Брейдаблика» по коэффициенту 1.94.