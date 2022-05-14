«Кадис» – «Реал». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2022)

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вчера, 11:28

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.2. В случае победы «Кадиса» зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Реал» еще несколько туров назад оформил свое чемпионство и сейчас играет не в полную силу. Команда бережет себя перед финалом Лиги Чемпионов и очень хочет обойтись без травм основных игроков. В Ла Лиге в активе «королевского клуба» 84 набранных бала, что на 12 больше, чем у ближайшего преследователя. В прошлом туре мадридский «Реал» разгромил на своем стадионе «Леванте» (6:0), а ранее минимально уступил «Атлетико» (0:1).

«Кадис» в последних поединках не радует своих болельщиков и еще не решил вопрос с сохранением прописки в чемпионате Испании. Перед стартом нынешнего тура коллектив занимает только 16 место с набранными 35 баллами и опережает конкурента из зоны вылета всего на два пункта. У футболистов есть хорошая возможность зацепиться за очки в игре с немотивированным «Реалом». Два последних матча «Кадиса» завершились поражением от «Реала» Сосьедад (0:3) и победой над «Эльче» (3:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча мадридского клуба закончились исходом «обе забьют — нет»

«Кадис» выиграл только четыре поединка из последних десяти в чемпионате Испании

«Реал» Мадрид выиграл у «Кадиса» три из пяти последних матчей

Три из четырех последних матчей между клубами на поле «Кадиса» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Реалу» уже ничего не нужно, а «Кадис» борется за выживание, поэтому игроки будут мотивированы и заряжены на победу. Преполагаем, что в такой ситуации хозяева смогут добыть три очка, а сделать ставку на их успех можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.25.