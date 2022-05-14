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«Кадис» – «Реал». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2022)

вчера, 11:28
Реал (Мадрид)

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.2. В случае победы «Кадиса» зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.213.572.33
Фонбет 3.10 3.45 2.30
Мелбет 3.01 3.68 2.43
1XBET 3.12 3.70 2.35

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Реал» еще несколько туров назад оформил свое чемпионство и сейчас играет не в полную силу. Команда бережет себя перед финалом Лиги Чемпионов и очень хочет обойтись без травм основных игроков. В Ла Лиге в активе «королевского клуба» 84 набранных бала, что на 12 больше, чем у ближайшего преследователя. В прошлом туре мадридский «Реал» разгромил на своем стадионе «Леванте» (6:0), а ранее минимально уступил «Атлетико» (0:1).

«Кадис» в последних поединках не радует своих болельщиков и еще не решил вопрос с сохранением прописки в чемпионате Испании. Перед стартом нынешнего тура коллектив занимает только 16 место с набранными 35 баллами и опережает конкурента из зоны вылета всего на два пункта. У футболистов есть хорошая возможность зацепиться за очки в игре с немотивированным «Реалом». Два последних матча «Кадиса» завершились поражением от «Реала» Сосьедад (0:3) и победой над «Эльче» (3:0).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча мадридского клуба закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Кадис» выиграл только четыре поединка из последних десяти в чемпионате Испании
  • «Реал» Мадрид выиграл у «Кадиса» три из пяти последних матчей
  • Три из четырех последних матчей между клубами на поле «Кадиса» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Реалу» уже ничего не нужно, а «Кадис» борется за выживание, поэтому игроки будут мотивированы и заряжены на победу. Преполагаем, что в такой ситуации хозяева смогут добыть три очка, а сделать ставку на их успех можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.40 2.10 1.81 1.62 2.42
Фонбет 2.02 1.80
Мелбет 2.08 1.87
1XBET 2.07 1.88
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 15:53
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5.
izrafel
izrafel
вчера в 12:17
У Кадиса есть шанс на очки
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