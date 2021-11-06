«Кальяри» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.11.2021)

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06 ноября 2021, 01:33

Интересную встречу двух коллективов подарит нам 12-й тур чемпионата Италии. «Кальяри» ждет в гости «Аталанту». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аталанта». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Сенсационная победа «Кальяри» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Кальяри» неудачно выступал в последних турах и проиграл встречи с «Фиорентиной» (0:3), «Ромой» (1:2) и «Болоньей» (0:2). Клуб находится на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе всего шесть набранных очков после 11 сыгранных поединков.

«Аталанта» среди недели провела встречу в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Дважды ведя в счете по ходу встречи, команда в итоге не удержала победный результат и расписала голевую ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). В чемпионате Италии матчи также наполнены интригой и большим количеством голов, в последних играх была зафиксирована ничья (2:2) с «Лацио» и победа (3:1) над «Сампдорией».

Информация для ставок

Проигрышная серия «Кальяри» составляет три игры

Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает четыре матча (три ничьи и одна победа)

Четыре минувших очных встречи завершились победой «Аталанты»

Три из четырех последних поединков с участием «Кальяри» и шесть из семи «Аталанты» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз