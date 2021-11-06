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«Кальяри» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.11.2021)

06 ноября 2021, 01:33

Интересную встречу двух коллективов подарит нам 12-й тур чемпионата Италии. «Кальяри» ждет в гости «Аталанту». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Италия. Серия А 2021/2022
Кальяри
Аталанта
1 : 2
завершен
06 ноября 2021, 22:45
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.214.691.53
Фонбет 6.70 4.85 1.50
Мелбет 6.50 4.64 1.55
1XBET 6.75 4.64 1.53
BetBoom 6.68 4.58 1.49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аталанта». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Сенсационная победа «Кальяри» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Кальяри» неудачно выступал в последних турах и проиграл встречи с «Фиорентиной» (0:3), «Ромой» (1:2) и «Болоньей» (0:2). Клуб находится на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе всего шесть набранных очков после 11 сыгранных поединков.

«Аталанта» среди недели провела встречу в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Дважды ведя в счете по ходу встречи, команда в итоге не удержала победный результат и расписала голевую ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). В чемпионате Италии матчи также наполнены интригой и большим количеством голов, в последних играх была зафиксирована ничья (2:2) с «Лацио» и победа (3:1) над «Сампдорией».

Информация для ставок

  • Проигрышная серия «Кальяри» составляет три игры
  • Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает четыре матча (три ничьи и одна победа)
  • Четыре минувших очных встречи завершились победой «Аталанты»
  • Три из четырех последних поединков с участием «Кальяри» и шесть из семи «Аталанты» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Матчи с участием данных клубов всегда наполнены большим количеством опасных моментов и голов. Верим, что этот поединок не станет исключением. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.53 2.08 1.83
Мелбет 2.43 1.66
1XBET 2.52 1.50
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Все комментарии
Gahi
Gahi
06 ноября в 06:09
Победа команды Аталанты в этом матче. Удачи
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