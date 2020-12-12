«Кальяри» — «Интер». Прогноз на матч чемпионата Италии (13.12.2020)

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вчера, 04:49

В одиннадцатом туре Серии А «Кальяри» дома сыграет против «Интера». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом в этой встрече представлена гостевая команда. Ставки на победу «Интера» в букмекерской конторе Бетсити можно сделать с коэффициентом 1.41. Заключить пари на победу «Кальяри» предлагается с котировкой 7.70, а ничья идет за 5.60.

Букмекеры также не сомневаются, что матч получится результативным. За исход ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.45, против 2.96 на ТМ (2,5). Рассмотрим последние результаты соперников и их турнирное положение.

Форма команд

«Кальяри» проводит неоднозначный сезон в чемпионате Италии. В десяти турах «островитяне» одержали только три победы при трех ничейных матчах и четырех поражениях. В прошлом поединке Серии A команда ушла от поражения в противостоянии с «Вероной» (1:1). Отметим, что в трех последних матчах на своем стадионе «Кальяри» не проигрывал – две победы и одна ничья.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии A с отставанием от «Милана» в пять зачетных пунктов. В активе команды Антонио Конте три победы в чемпионате подряд, которые она оформила в матчах с «Болоньей» (3:1), «Сассуоло» (3:0) и «Торино» (4:2). В минувшую среду «Интер» провалом завершил выступления в Лиге чемпионов. Миланский клуб не смог дома обыграть «Шахтёр» (0:0), заняв последнее место в квартете.

Информация для ставок

В пяти прошлых встречах команд на стадионе «Кальяри» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Интер» забивал минимум два гола в 9 из 11 предыдущих гостевых матчей Серии A

«Интер» не проигрывал в 11 прошлых выездных матчах чемпионата

«Кальяри» забивал минимум два гола в трех домашних встречах кряду

Прогноз

Очные встречи соперников, как правило, завершаются результативно. Сейчас у «Кальяри» и «Интера» продуктивно играет атака, что подтверждает статистика.