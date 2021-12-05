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«Кальяри» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.12.2021)

вчера, 23:56

В очередном туре сильнейшего дивизиона Италии мы увидим противостояние «Кальяри» и «Торино». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.423.242.38
Фонбет 3.30 3.20 2.30
Мелбет 3.44 3.22 2.40
1XBET 3.44 3.22 2.40
BetBoom 3.31 3.21 2.35

Ставки букмекеров

В этом поединке сразятся два коллектива из нижней части турнирной таблицы, и по котировкам букмекеров однозначного фаворита в этой встрече нет. Поставить на победу «Торино» можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Мелбет. При победе хозяев поля зайдет коэффициент 3.25. Если же будет зафиксирована ничья, то порадует коэффициент 3.35.

Букмекеры также дают коэффициент 2.06 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.75 на ТМ 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Кальяри» не радует своих болельщиков победами, но в последних турах нет и поражений. Ничьи «Сассуоло» (2:2), «Салернитаной» (1:1) и «Вероной» (0:0) оставляют команду на 19-й строчке в турнирной таблице.

«Торино» после 15 сыгранных поединков находится на 13-м месте и имеет в активе 18 очков. Туринский клуб провел игры с «Ромой» и «Эмполи» в последних турах и не сумел добыть победу – минимальное поражение (0:1) и голевая ничья (2:2) соответственно.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Кальяри» составляет семь матчей
  • «Торино» не может выиграть на выезде пять игр подряд, проиграв четырех из них со счетом (0:1)
  • Шесть из восьми минувших очных встреч на поле «Кальяри» завершились пробитием тотала больше 2.5
  • Пять последних домашних поединков «Кальяри» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В данном поединке отсутствует явный фаворит, поэтому сложно сказать на чьей стороне будет преимущество. Предлагаем сделать ставку на голы, а точнее на «обе забьют». Коэффициент на данное событие составляет 1.9 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.78 2.21
1XBET 1.78 2.21
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Gahi
Gahi
сегодня в 01:11
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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