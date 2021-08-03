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«КАМАЗ» - «Нефтехимик». Прогноз на матч Кубка России (04.08.2021)

вчера, 19:18

«КАМАЗ» примет «Нефтехимик» в рамках очередного раунда Кубка России по футболу. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние в России.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.72 3.18 2.46
1XBET 2.70 3.19 2.47

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Нефтехимик». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.38. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу хозяев поля по 3.00.

Форма команд

«КАМАЗ» в этом сезоне расположился на девятой строчке в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. Команда выиграла один поединок, дважды играла вничью и проиграла один матч. У клуба в активе пять баллов. В нынешнем сезоне этот клуб забил четыре гола и пропустил столько же мячей.

«Нефтехимик» играет чуть лучше в этом сезоне. Команда расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — семь баллов. В нынешнем сезоне у этого клуба две победы, одна ничья и одно поражение. «Нефтехимик» забил шесть голов и пропустил один мяч.

Информация для ставок

● «Нефтехимик» проиграл всего один матч из последних пяти

● «КАМАЗ» выиграл один матч из последних пяти

● «Нефтехимик» не забивал всего в трех матчах из последних десяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют по коэффициенту 1.94. Также можно поставить на победу гостей и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.95.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на матч «Бордо» — «Клермон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.67 2.20
1XBET 1.67 2.20
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sv_1969
sv_1969
вчера в 19:21
Игра на три исхода
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