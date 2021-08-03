1628007536

вчера, 19:18

« КАМАЗ » примет «Нефтехимик» в рамках очередного раунда Кубка России по футболу. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние в России.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Нефтехимик». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.38. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу хозяев поля по 3.00.

Форма команд

« КАМАЗ » в этом сезоне расположился на девятой строчке в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. Команда выиграла один поединок, дважды играла вничью и проиграла один матч. У клуба в активе пять баллов. В нынешнем сезоне этот клуб забил четыре гола и пропустил столько же мячей.

«Нефтехимик» играет чуть лучше в этом сезоне. Команда расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — семь баллов. В нынешнем сезоне у этого клуба две победы, одна ничья и одно поражение. «Нефтехимик» забил шесть голов и пропустил один мяч.

Информация для ставок

● «Нефтехимик» проиграл всего один матч из последних пяти

● « КАМАЗ » выиграл один матч из последних пяти

● «Нефтехимик» не забивал всего в трех матчах из последних десяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют по коэффициенту 1.94. Также можно поставить на победу гостей и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.95.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на матч «Бордо» — «Клермон».