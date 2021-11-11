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Канада – Коста-Рика. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

11 ноября 2021, 15:54

Сборная Канады в очередном туре квалификации ЧМ-2022 сыграет на домашней арене против национальной команды Коста-Рики. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Канада
Коста-Рика
1 : 0
завершен
13 ноября 2021, 05:05
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.444.309.02
1XBET 1.44 4.40 8.00
BetBoom 1.35 4.89 9.29

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор ожидают успеха Канады в предстоящем матче. Ставки на победу хозяев поля БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.64, а шансы на победу Коста-Рики оцениваются в 5.90. Желающие спрогнозировать ничью, могут заключить пари по котировке 3.74.

Если же рассмотреть линию на голы, то в ней с очевидным преимуществом идут ставки на низовой формат игры. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.64, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Канада еще не проигрывала в проходящей квалификации ЧМ-2022. При этом сборная четыре матча свела к ничейным исходам, одержав две победы – над Сальвадором (3:0) и Панамой (4:1).

Набранные 10 очков дают возможность Канаде занимать третье место в турнирной таблице. От второй позиции, которую занимает США, хозяева грядущей встречи отстают на один балл.

Коста-Рика в шести турах отборочного цикла одержала одну победу – в домашней игре против Сальвадора (2:1). Сборная также трижды сыграла вничью и дважды уступила, расположившись на промежуточном пятом месте в общем зачете. Чтобы подняться на четвертую позицию, дающую право сыграть в стыковых играх, команде нужно ликвидировать отставание от Панамы в два балла.

Информация для ставок

  • Канада побеждала в 8 из 10 прошлых матчей на домашней арене
  • Коста-Рика не выигрывала в 4 предыдущих гостевых поединках
  • Соперники сыграли на ТМ(2,5) в 4 прошлых встречах на поле Канады

Прогноз

Канада вполне логично считается фаворитом этой встречи. Команда успешно выступает в домашних играх, стабильно набирая очки. Учитывая это, а также статистику очных встреч соперников, предлагаем комбинированную ставку на победу Канады и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 1.18 5.15
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Все комментарии
Gahi
Gahi ответ Ironigor (раскрыть)
12 ноября в 00:16
Всё возможно, но если у себя дома не выигрывать у команды Коста-Рика команде Канады, то в гостях это будет сделать сложно. Победа позволит ей, закрепится в первой тройке, которая даёт возможность на прямую выходить на чемпионат мира. Так что игра покажет кто сегодня готов победить в этом матче. Удачи Вам и хорошего настроения.
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
11 ноября в 23:51
Коста Рика может и покусать кленовых ! )
Gahi
Gahi
11 ноября в 23:48
Победа команды сборной Канады в этом матче. Удачи
8zs25kedj2y8
8zs25kedj2y8
11 ноября в 15:55
Канада выиграет матч
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