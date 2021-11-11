Канада – Коста-Рика. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

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11 ноября 2021, 15:54

Сборная Канады в очередном туре квалификации ЧМ -2022 сыграет на домашней арене против национальной команды Коста-Рики. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор ожидают успеха Канады в предстоящем матче. Ставки на победу хозяев поля БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.64, а шансы на победу Коста-Рики оцениваются в 5.90. Желающие спрогнозировать ничью, могут заключить пари по котировке 3.74.

Если же рассмотреть линию на голы, то в ней с очевидным преимуществом идут ставки на низовой формат игры. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.64, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

Канада еще не проигрывала в проходящей квалификации ЧМ -2022. При этом сборная четыре матча свела к ничейным исходам, одержав две победы – над Сальвадором (3:0) и Панамой (4:1).

Набранные 10 очков дают возможность Канаде занимать третье место в турнирной таблице. От второй позиции, которую занимает США , хозяева грядущей встречи отстают на один балл.

Коста-Рика в шести турах отборочного цикла одержала одну победу – в домашней игре против Сальвадора (2:1). Сборная также трижды сыграла вничью и дважды уступила, расположившись на промежуточном пятом месте в общем зачете. Чтобы подняться на четвертую позицию, дающую право сыграть в стыковых играх, команде нужно ликвидировать отставание от Панамы в два балла.

Информация для ставок

Канада побеждала в 8 из 10 прошлых матчей на домашней арене

Коста-Рика не выигрывала в 4 предыдущих гостевых поединках

Соперники сыграли на ТМ(2,5) в 4 прошлых встречах на поле Канады

Прогноз

Канада вполне логично считается фаворитом этой встречи. Команда успешно выступает в домашних играх, стабильно набирая очки. Учитывая это, а также статистику очных встреч соперников, предлагаем комбинированную ставку на победу Канады и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Бетсити.