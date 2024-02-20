«Карабах» — «Брага». Прогноз на матч Лиги Европы (22.02.2024)

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вчера, 08:17

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Браге». Коэффициент на победу гостей составит 2.3. Успех «Карабаха» оценивается по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.65.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовая встреча более вероятна и составляет 2.13. «Обе забьют» — 1.58, хотя бы одна команда не забьет – 2.4.

Форма команд

«Карабах» удивил всех без исключения в первой игре и заслуженно выиграл на выезде у «Браги» (4:2). Теперь азербайджанскому клубу следует сыграть аккуратно в обороне и ловить соперника на контратаках, ведь тот будет вынужден открываться и идти вперед. Выход в следующую стадию станет хорошим результатом для клуба, поэтому футболисты максимально мотивированы. Два последних внутренних матча «Карабах» не смог выиграть, проиграв «Сабах» Баку (3:4) в кубке и сыграв вничью с тем же соперником в рамках чемпионата Азербайджана (3:3).

«Брага» провалила первый матч и теперь едет на выезде, уступая в два мяча. Тем не менее, коллектив еще не потерял шансы на выход и постарается ударно провести начало поединка. В чемпионате команда идет четвертой и может полностью переключиться на эту встречу, чтобы добыть нужный результат. На выходных «Брага» на своем поле одолела «Фаренсе» (2:1), а ранее получила пять безответных мячей от «Спортинга» (0:5).

Информация для ставок

«Карабах» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних выездных матчей «Браги» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Брага» проиграла в трех встречах из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

«Карабах» очень уверенно провел первый матч и постарается довести дело до конца. Предполагаем, что игра будет напряженной, но в конечном итоге соперники не определят победителя. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.