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«Карабах» — «Брага». Прогноз на матч Лиги Европы (22.02.2024)

вчера, 08:17
Брага

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Браге». Коэффициент на победу гостей составит 2.3. Успех «Карабаха» оценивается по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.65.

Лига Европы 2023/2024
Карабах
Брага
ВыигрышВыигрышНичьяПроигрышПроигрыш
- : -
завтра, 20:45
4 - 2
Первый матч
Проигрыш

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовая встреча более вероятна и составляет 2.13. «Обе забьют» — 1.58, хотя бы одна команда не забьет – 2.4.

Форма команд

«Карабах» удивил всех без исключения в первой игре и заслуженно выиграл на выезде у «Браги» (4:2). Теперь азербайджанскому клубу следует сыграть аккуратно в обороне и ловить соперника на контратаках, ведь тот будет вынужден открываться и идти вперед. Выход в следующую стадию станет хорошим результатом для клуба, поэтому футболисты максимально мотивированы. Два последних внутренних матча «Карабах» не смог выиграть, проиграв «Сабах» Баку (3:4) в кубке и сыграв вничью с тем же соперником в рамках чемпионата Азербайджана (3:3).

«Брага» провалила первый матч и теперь едет на выезде, уступая в два мяча. Тем не менее, коллектив еще не потерял шансы на выход и постарается ударно провести начало поединка. В чемпионате команда идет четвертой и может полностью переключиться на эту встречу, чтобы добыть нужный результат. На выходных «Брага» на своем поле одолела «Фаренсе» (2:1), а ранее получила пять безответных мячей от «Спортинга» (0:5).

Информация для ставок

  • «Карабах» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять из шести последних выездных матчей «Браги» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Брага» проиграла в трех встречах из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

«Карабах» очень уверенно провел первый матч и постарается довести дело до конца. Предполагаем, что игра будет напряженной, но в конечном итоге соперники не определят победителя. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
Tural Əhməd
Tural Əhməd
вчера в 17:16
Карабах сейчас в отличной форме.
А Браге терять нечего.
Так что то ещё побоище будет.
fv5338rgerem
fv5338rgerem
вчера в 16:00
“Брага” имеет больше шансов на победу в предстоящем матче.
ny9qxz46uv92
ny9qxz46uv92
вчера в 15:59
Думаю, что оба клуба покажут отличный футбол и подарят нам захватывающую игру. Надеюсь, что гости смогут одержать победу и продолжат борьбу в Лиге Европы.
euz4ww6mgmfm
euz4ww6mgmfm
вчера в 11:51
“Браге” необходимо победить, чтобы пройти в следующий раунд Лиги Европы.
kvv6q76swnk2
kvv6q76swnk2
вчера в 11:49
Небольшим фаворитом можно считать “Брагу”. Им необходима победа.
shlomo
shlomo
вчера в 08:44
Очевидно, что португальцам нечего терять и с первых минут им придется идти вперед большими силами. Свободными зонами вполне в состоянии воспользоваться хозяева поля, ужалив оппонента в контратаке, особенно если учесть, что неделей ранее Карабах отгрузил в ворота соперника четыре мяча. Предлагаю выбрать ставку индивидуальный тотал голов Карабаха больше 1.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:35
Ну тут Карабаху нужно просто поставить автобус и не проиграть в два мяча, что на своем поле очень реально.
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