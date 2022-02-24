«Карлсруэ» — «Шальке-04». Прогноз на матч второй Бундеслиги (26.02.2022)

1645718104

сегодня, 18:55

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают «Шальке-04» по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Карлсруэ» будет стоить 3.2, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.53.

Вероятность низового матча составляет 2.18 (ТМ 2.5). Результативный матч команд ( ТБ 2.5) оценивается по 1.68.

Форма команд

«Шальке-04» в последних пяти матчах набрал 10 очков и находится в группе лидеров второй Бундеслиги. Коллектив занимает пятое место и набрал 40 очков, отставая от первого места всего на два балла. Команда приложит максимум усилий, чтобы в первый же сезон вернуться в Бундеслигу и реабилитироваться перед болельщиками. В двух последних поединках «Шальке-04» обыграл на своем поле «Падерборн» (2:0), а ранее уступил на выезде «Фортуне» (1:2).

«Карслруэ» находится в середине Бундеслиги и достигает переменных результатов. Перед стартом очередного тура коллектив расположился на девятом месте, имея в активе 32 очка. Предстоящий поединок с одним из лидеров второй Бундеслиги обещает быть интересным и напряженным, привлекая внимание всех любителей немецкого футбола. В прошлом туре чемпионата «Карслруэ» обыграл «Хольштайн» (2:0), а ранее разгромил «Нюрнберг» (4:1).

Информация для ставок

Оба коллектива проиграли только по два поединка из десяти последних матчей во всех турнирах

«Карлсруэ» забивал в девяти из десяти домашних поединках во всех турнирах

Девять из десяти матчей между клубами на поле «Карлсруэ» завершились исходом «обе забьют»

«Шальке-04» выиграл три из четыре последних встреч с «Карлсруэ»

Прогноз

«Шальке-04» нашел свою игру и теперь старается забирать победы в каждом поединке. Мы предполагаем, что в этой встрече гости будут играть более остро и смогут превратить свое преимущество в забитые мячи. Рекомендуем сделать ставку на победу «Шальке-04» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.17.