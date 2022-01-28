«Картахена» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Сегунды (30.01.2022)

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вчера, 16:51

30 января 2022 года состоится поединок — «Картахена — Фуэнлабрада». Матч пройдет в рамках очередного тура Испанской Сегунды. Поединок состоится на стадионе «Картахены». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущую встречу в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров является «Картахена». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа гостей в 4.20. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 2.00.

Форма команд

«Картахена» в нынешнем сезоне идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 36 баллов. У команды 11 побед, три ничьих и десять поражений. Коллектив забил 30 голов и пропустил 32 мяча. В последних встречах «Картахена» обыграла «Реал Сосьедад Б» со счетом 1:2, а также уступила «Уэске» 0:3 и победила «Альмерию» 0:1. Нельзя сказать, что команда играет очень хорошо, но свои очки она набирает.

«Фуэнлабрада» идет в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 23 очка, у команды четыре победы, 11 ничьих и девять поражений. Всего клуб забил 20 голов и пропустил 28 мячей. В последних матчах «Фуэнлабрада» выглядит не очень хорошо, но в одной игре команде удалось заработать три балла — победа над «Лас-Пальмасом» со счетом 3:2, также были поражения от «Жироны» 2:1 и «Ибицы» 1:2.

Информация для ставок

«Фуэнлабрада» выиграла один матч из последних пяти

«Картахена» проиграла два матча из последних пяти

У «Фуэнлабрады» четыре забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.40. «Картахена» в нынешнем сезоне забивает много и эта игра не должна стать исключением из правил.