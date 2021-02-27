«Кастельон» — «Лас-Пальмас»: прогноз на матч испанской Сегунды (27.02.2021)

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сегодня, 11:15

«Кастельон» принимает «Лас-Пальмас» в рамках 27-го тура испанской Сегунды. Команды сыграют матч 27 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что «Лас-Пальмас» забьет свой первый гол в первом тайме с коэффициентом 2.47. Время первого гола с 33 по 90 минуту с коэффициентом 2.07 — еще одна актуальная ставка на этот поединок.

Форма команд

«Кастельон» — худшая команда Сегунды. Клуб расположился на последнем месте, в активе у команды 22 пункта. Всего было забито 23 гола, в свои ворота «Кастельон» пропустил 36 мячей. В нынешнем сезоне команда побеждала шесть раз, еще четыре раза играла вничью и 16 встреч проиграла. Последние матчи с участием этой команды не вызывают никаких эмоций, клуб перестал радовать болельщиков.

«Лас-Пальмас» плохо начал нынешний сезон, но в последнее время включился и готов побеждать. Команда находится на десятой строчке и имеет в активе 35 пунктов. «Лас-Пальмас» забил 27 голов и пропустил 32 мяча. В нынешнем сезоне у «Лас-Пальмас» девять побед, восемь ничьих и девять поражений. Последние матчи в исполнении этого клуба были не самыми приятными, но все же в них нашлось место для побед.

Информация для ставок

● «Лас-Пальмас» выиграл два матча из последних пяти

● «Кастельон» проиграл четыре матча кряду

● «Кастельон» пропустил восемь мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на победу «Лас-Пальмас» с коэффициентом 2.70, а ничейный исход оценивается в 2.80. Победа «Кастельона» также является актуальной ставкой, на это можно поставить за 3.10.

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