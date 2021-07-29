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«Кевийи-Руан» — «Бастия». Прогноз на матч второй лиги Франции (31.07.2021)

вчера, 05:56

«Кевийи-Руан» и «Бастия» проведут очную встречу в рамках 2-го тура французской Лиги 2. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.883.232.62
BetBoom 2.87 3.10 2.50

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити в этом матче отдает небольшое предпочтение «Кевийи». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.7. Ничейный исход оценивается в 3.08. Победа «Бастии» представлена коэффициентом 2.82.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.27 на ТБ 2.5 и 1.7 на ТМ 2.5.

Форма команд

В стартовом туре второй французской лиги «Кевийи» на выезде играл с «Дюнкерком». Команда быстро вышла вперед, но удержать победный счет не сумела – ничья 1:1. Прошлый сезон «Кевийи» провел в третьем по значимости дивизионе Франции. Там клуб сумел завоевать серебряные медали, получив прямое повышение в классе.

«Бастия» — еще одна команда, которая перешла в Лигу 2 по итогам минувшей кампании. В третьем дивизионе страны клуб занял первое место, опередив своего ближайшего соперника на семь очков в турнирной таблице. Дебютный матч во второй лиге «Бастия» проводила дома против «Нима». Хозяева пропустили быстрый гол, но в начале второго тайма сумели отыграться — 1:1.

Информация для ставок

  • «Бастия» побеждала «Кевийи» в двух прошлых очных встречах
  • В 2 из 3 дуэлей соперников сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • «Бастия» не проигрывала в 4 прошлых гостевых матчах во всех турнирах – 3 победы и 1 ничья

Прогноз

Участники предстоящей игры отлично знают друг друга по выступлениям в прошлом сезоне третьего дивизиона. При этом, обе дуэли команд завершились в пользу «Бастии», которая неплохо смотрится в гостевых поединках. Предлагаем рассмотреть ставку на Х2, которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 1.5.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход матча Лиги конференций «Сепси» — «Спартак» Трнава.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
BetBoom 2.18 1.62 1.61 2.20 1.31 3.20
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STVA 1
STVA 1
вчера в 06:07
Бастия не проиграет
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