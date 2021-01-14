«Кьево» — «Энтелла»: прогноз на матч итальянской Серии В (15.01.2021)

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14 января 2021, 09:45

«Кьево» и «Энтелла» сыграют 15 января в рамках 18-го тура итальянской Серии В. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч вы найдёте в нашей статье.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в городе Верона, букмекеры считают хозяев. Мелбет предлагает сделать ставки на победу «Кьево» по коэффициенту 1.64. Заключить пари на то, что выездную победу оформит «Энтелла», можно за 6.40, а ничья котируется в 3.50.

Команды, играющие от обороны, будут беречь свои ворота. БК предлагает сделать прогноз с возвратом, а именно тотал матча меньше 3 голов с коэффициентом 1.33, больше – 3.15.

Форма команд

«Кьево» в предыдущем туре Серии В обыграл ещё одного аутсайдера чемпионата «Кремонезе» (2:0), на данный момент клуб занимает девятое место с 24 очками в активе. Команду отделяет лишь одно очко от зоны плей-офф для выхода в Серию А.

«Энтелла», благодаря трём победам подряд в последних матчах, выкарабкалась со дна турнирной таблицы и занимает предпоследнее место в чемпионате. Команда имеет самую худшую серию без побед — 11 матчей.

Информация для ставок

• В последних 13 матчах «Кьево» лишь дважды потерпел поражение

• «Энтелла» занимает предпоследнее место по количеству забитых голов в Серии В

• «Энтелла» ни разу не выигрывала у «Кьево» на выезде

Прогноз

«Кьево», набрав серию из 6 матчей без поражений, точно не захочет уступать команде, которая ведёт борьбу за выживание. Тем более что при хорошем раскладе команда может обогнать сразу три команды и в плотную приблизиться к третьему месту. «Энтелла» в свою очередь добыла три подряд победы, не пропустив ни единого гола. Но в этом матче сухими из воды им вряд ли удастся выйти.

Предлагаем ставку на победу и возвращение в борьбу за выход в Серию А «Кьево» с коэффициентом 1.64 на БК Фонбет.