«Тяньцзинь Тайгер» — «Шанхай Шэньхуа». Прогноз на матч китайской Суперлиги (21.11.2022)

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сегодня, 11:43

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой встречи букмекеры видят хозяев поля. Поставить на победу «Тяньцзинь Тайгер» можно по коэффициенту 2.24, за ничью предложена цена 3.50, а победа «Шанхай Шэньхуа» идет по котировке 3.17.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что команды проведут низовой поединок. Сыграть ТМ(2,5) гола можно по цене 1.85, ТБ (2,5) – 1.97.

Форма команд

«Тяньцзинь Тайгер» занимает десятое место в чемпионате Китая. Сыграв 25 поединков в лиге, клуб одержал 10 побед, пять раз сыграл вничью и зафиксировал десять поражений. Атака команды забила 37 мячей, а защита пропустил 31 гол.

Отметим, что в двух последних турах лиги футболисты «Тяньцзинь Тайгер» обыграли «Хебей» (5:0) и «Чанчунь Ятай» (3:2).

«Шанхай Шэньхуа» подает сигналы с восьмой позиции китайского чемпионата. На счету команды 11 побед, девять ничейных встреч и пять проигрышей. Соотношение забитых и пропущенных голов – 31 на 24.

Выделим, что футболисты «Шанхай Шэньхуа» не побеждали в шести прошлых турах Суперлиги, а в двух последних матчах команда проиграла «Шаньдонь» (0:2) и «Ченду» (2:3).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 7 прошлых матчах на поле «Тяньцзинь Тайгер»

«Шанхай Шэньхуа» не проигрывал в 4 из прошлых 5 матчей против «Тяньцзинь Тайгер»

«Тяньцзинь Тайгер» выиграл в 3 предыдущих матчах всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что «Тяньцзинь Тайгер» и «Шанхай Шэньхуа» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.74 в БК Лига Ставок.