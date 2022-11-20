Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКитай. Суперлига 2022

«Ухань Саньчжэнь» — «Мейжоу Кехия». Прогноз на матч китайской Суперлиги (21.11.2022)

сегодня, 13:09
Ухань Саньчжэнь

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Лига Ставок предложила следующую линию на этот матч: победа «Ухань Саньчжэнь» идет по коэффициенту 1.42, за ничью выставлена цена 4.70, а победа «Мейжоу Кехия» доступна по котировке 7.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.454.865.98

Аналитики также склоняются к тому, что команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант пари ТБ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.79, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Ухань Саньчжэнь» занимает второе место в чемпионате Китая. На счету команды 19 победных поединков, два ничейных противостояния и четыре поражения. Атака клуба самая результативная в лиге (70 голов), а защита допустила 22 пропущенных мяча.

Отметим, что в прошлом туре чемпионата футболисты «Ухань Саньчжэнь» уступили «Ухань Три Таунс» (1:3), а до этого команда последовательно обыграла «Бейцзин Гоань» (2:0) и «Гуанчжоу Сити» (4:1).

«Мейжоу Кехия» сигнализирует с девятой позиции рейтинга. В актив себе клуб занес 11 победных матчей и семь ничейных игр при семи поражениях. Соотношение забитых и пропущенных голов у предстоящих гостей положительное – 36 на 29.

Выделим, что в двух прошлых турах лиги футболисты «Мейжоу Кехия» обыграли «Хенань Соншань» (3:2) и «Гуанчжоу Сити» (1:0).

Информация для ставок

  • «Ухань Саньчжэнь» выиграл все 3 матча против «Мейжоу Кехия»
  • «Ухань Саньчжэнь» побеждал в 3 из прошлых 4 матчей всех турниров
  • «Мейжоу Кехия» не забивал голы в 2 и 3 матчей против «Ухань Саньчжэнь»

Прогноз

Мы считаем, что «Ухань Саньчжэнь» сможет обыграть «Мейжоу Кехия» на домашней арене. Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.42 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.79 1.57 2.39
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:01
Хозяева выиграют и ТБ 2,5
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 