«Ухань Саньчжэнь» — «Мейжоу Кехия». Прогноз на матч китайской Суперлиги (21.11.2022)

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сегодня, 13:09

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Лига Ставок предложила следующую линию на этот матч: победа «Ухань Саньчжэнь» идет по коэффициенту 1.42, за ничью выставлена цена 4.70, а победа «Мейжоу Кехия» доступна по котировке 7.60.

Аналитики также склоняются к тому, что команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант пари ТБ (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.79, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Ухань Саньчжэнь» занимает второе место в чемпионате Китая. На счету команды 19 победных поединков, два ничейных противостояния и четыре поражения. Атака клуба самая результативная в лиге (70 голов), а защита допустила 22 пропущенных мяча.

Отметим, что в прошлом туре чемпионата футболисты «Ухань Саньчжэнь» уступили «Ухань Три Таунс» (1:3), а до этого команда последовательно обыграла «Бейцзин Гоань» (2:0) и «Гуанчжоу Сити» (4:1).

«Мейжоу Кехия» сигнализирует с девятой позиции рейтинга. В актив себе клуб занес 11 победных матчей и семь ничейных игр при семи поражениях. Соотношение забитых и пропущенных голов у предстоящих гостей положительное – 36 на 29.

Выделим, что в двух прошлых турах лиги футболисты «Мейжоу Кехия» обыграли «Хенань Соншань» (3:2) и «Гуанчжоу Сити» (1:0).

Информация для ставок

«Ухань Саньчжэнь» выиграл все 3 матча против «Мейжоу Кехия»

«Ухань Саньчжэнь» побеждал в 3 из прошлых 4 матчей всех турниров

«Мейжоу Кехия» не забивал голы в 2 и 3 матчей против «Ухань Саньчжэнь»

Прогноз

Мы считаем, что «Ухань Саньчжэнь» сможет обыграть «Мейжоу Кехия» на домашней арене. Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.42 в БК Лига Ставок.