Колумбия — Венесуэла. Прогноз на матч группового этапа Кубка Америки (18.06.2021)

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вчера, 16:49

Колумбия сыграет против Венесуэлы в рамках второго тура Кубка Америки по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка сборная Колумбии. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.26. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.85 и на победу Венесуэлы по 11.50.

Форма команд

Сборная Колумбии успешно стартовала на Кубке Америки. Команда выиграла в первом туре у Эквадора. Эквадор играл с Колумбией в 2020 году и разгромил эту команду со счетом 6:1. Также Колумбия обыграла Перу 3:0 и сыграла вничью с Аргентиной 2:2.

Сборная Венесуэлы проиграла свой первый матч на Кубке Америки. Венесуэла пропустила три мяча от Бразилии и так и не смогла ничем ответить Неймару и компании. Венесуэла очень плохо выступала и до Кубка Америки, команда за последние десять поединков, включая игру на Кубке Америки, проиграла пять матчей.

Информация для ставок

● Венесуэла не побеждает три игры кряду

● Колумбия не проигрывает три матча подряд

● Венесуэла пропустила восемь голов за последние пять игр

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа или ничья сборной Колумбии по коэффициенту 1.04. также можно поставить на обе команды забьют по 2.35.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 3.15 на ничейный результат в матче «Интернасьонал» — «Атлетико Минейро».