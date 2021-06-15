Колумбия — Венесуэла. Прогноз на матч группового этапа Кубка Америки (18.06.2021)

Колумбия сыграет против Венесуэлы в рамках второго тура Кубка Америки по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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18 июня 2021, 00:00
пятница
Ставки букмекеров
Фаворит этого поединка сборная Колумбии. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.26. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.85 и на победу Венесуэлы по 11.50.
Форма команд
Сборная Колумбии успешно стартовала на Кубке Америки. Команда выиграла в первом туре у Эквадора. Эквадор играл с Колумбией в 2020 году и разгромил эту команду со счетом 6:1. Также Колумбия обыграла Перу 3:0 и сыграла вничью с Аргентиной 2:2.
Сборная Венесуэлы проиграла свой первый матч на Кубке Америки. Венесуэла пропустила три мяча от Бразилии и так и не смогла ничем ответить Неймару и компании. Венесуэла очень плохо выступала и до Кубка Америки, команда за последние десять поединков, включая игру на Кубке Америки, проиграла пять матчей.
Информация для ставок
● Венесуэла не побеждает три игры кряду
● Колумбия не проигрывает три матча подряд
● Венесуэла пропустила восемь голов за последние пять игр
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — победа или ничья сборной Колумбии по коэффициенту 1.04. также можно поставить на обе команды забьют по 2.35.
Ранее букмекеры предлагали коэффициент 3.15 на ничейный результат в матче «Интернасьонал» — «Атлетико Минейро».