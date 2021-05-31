Косово – Сан-Марино. Прогноз на товарищеский матч (01.06.2021)

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вчера, 16:59

Сборные Косово и Сан-Марино первого июня сыграют в товарищеском матче. Предлагаем прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на этот поединок.

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений, что в этой игре победу одержит Косово. Поставить на хозяев можно с символическим коэффициентом 1.02. Ничья оценивается в 15.00, а победа сборной Сан-Марино принимается с заоблачной котировкой – 99.00.

БК Фонбет считает, что в этой встрече будет забито минимум четыре гола. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.74, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

Сборная Косово провалила старт квалификации к чемпионату мира. Косовары в первом туре крупно уступили Швеции на своем поле (0:3). Затем последовал неудачный выезд в Испанию, где было зафиксировано поражение от «красной фурии» (1:3).

До этого национальная команда Косово уверенно обыграла на своем поле Литву в контрольной встрече.

Скромная команда Сан-Марино прогнозируемо проиграла все стартовые матчи в отборочной кампании к ЧМ -2022. «бело-голубые» последовательно и без забитых голов проиграли Англии (0:5), Венгрии (0:3) и Албании (0:2). Также в мае сборная Сан-Марино провела гостевой спарринг против Италии, который завершился очередным крупным поражением (0:7).

Информация для ставок

Косово выиграл только 2 из 10 прошлых матчей во всех турнирах

Сан-Марино только раз не проигрывал в 10 предыдущих выездных встречах – ничья с Лихтенштейном (0:0)

Сан-Марино не забивал голы в 14 последних гостевых играх

Прогноз

Класс команд сильно разнится, поэтому у Косово не должно возникать проблем в этой игре. Учитывая, что команда Сан-Марино априори редко забивает, предлагаем рассмотреть ставку на победу Косово с «сухим» счетом по коэффициенту 1.34 в букмекерской конторе Фонбет.

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