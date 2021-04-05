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«Ковентри Сити» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

сегодня, 00:38

«Ковентри Сити» сыграет против «Бристоль Сити» в рамках 40-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.063.433.99
Лига Ставок 2.02 3.30 3.85
Фонбет 2.00 3.35 3.90
Мелбет 2.07 3.44 3.82
Pin-Up.ru 2.00 3.25 3.90

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния является «Ковентри Сити». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.03. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 3.35. Также можно поставить на победу «Бристоль Сити» за 3.85.

Форма команд

«Ковентри» идет на 21-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 39 пунктов. В активе этой команды девять побед, 12 ничьих и 17 поражений. Команда забила 32 гола и пропустила 51. В последних поединках «Ковентри» не показывает яркой игры, и, как правило, часто теряет очки. Клуб приближается к зоне вылета.

«Бристоль Сити» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда проводит не самый лучший сезон даже по своим меркам. В активе клуба 49 очков. Всего в этом сезоне у «Бристоль Сити» 15 побед, четыре ничьих и 20 поражений. Клуб отметился 39 забитыми мячами и пропустил 52. У «Бристоль Сити» в последних матчах не получается играть лучшим образом, команда теряет очки на ровном месте и может продолжить свою неприятную серию в поединке против «Ковентри».

Информация для ставок

  • «Ковентри Сити» не побеждает три игры кряду
  • «Ковентри Сити» пропустил семь мячей в последних пяти играх
  • «Бристоль» не может выиграть три матча подряд

Прогноз

Стоит сделать ставку на «тотал голов больше трех» по коэффициенту 3.10. Еще одна актуальная ставка — первый мяч забьет «Ковентри» — 1.65.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.72 1.65 2.33
Лига Ставок 2.21 1.62 1.65 2.16
Мелбет 1.69 2.30
Pin-Up.ru 2.16 1.63 1.61 2.20 1.30 3.25
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