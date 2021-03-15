«Козенца» — «Виченца». Прогноз на матч Серии B (15.03.2021)

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вчера, 14:21

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 29-й тур второго по силе чемпионата Италии. «Козенца» ждет в гости «Виченцу». Встреча состоится 16 марта, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворита этого матча букмекерам назвать довольно проблематично. На победу каждой из команд они дают коэффициент 2.9. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 2.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.28. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.62. Высока вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.84.

Форма команд

«Козенца» находится в зоне вылета на 17-м месте, которое дает право участия в борьбе за выживание в Серии B. Команда очень редко выигрывает и не показывает футбол, который ждет от нее руководство и тренерский штаб. Тем не менее коллектив готов продолжать борьбу и стараться набирать очки.

«Виченца» только в прошлом матче прервала серию без поражений, которая помогла команде выбраться из зоны вылета и чувствовать себя более уверенно в чемпионате. Коллектив делает все возможное, чтобы закончить чемпионат как можно выше и уберечь себя от вылета из второй по силе лиги Италии. В прошлой игре «Виченца» проиграла домашний матч «Эмполи» (0:2), а туром ранее выиграла на выезде у «Кьево» (2:1).

Информация для ставок

«Козенца» выиграла всего два поединка в чемпионате из последних десяти

Семь из последних восьми матчей «Виченцы» закончились исходом «обе забьют»

В четырех из пяти последних встреч между командами зашла ставка «обе забьют»

«Козенца» выиграла три последних матча против «Виченцы» на своем поле

Прогноз

Обеим командам нужны очки, поэтому никто не захочет уступать в этой встрече. «Козенца» хорошо играет против гостей на своем поле и мы считаем, что в этот раз поединок также закончится для них успешно. Сделать ставку на хозяев с форой 0 можно по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Мелбет.