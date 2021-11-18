ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАнглия. Чемпионшип 2021/2022

КПР — «Лутон Таун». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (19.11.2021)

18 ноября 2021, 10:26

КПР примет «Лутон Таун» в рамках 18-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Англия. Чемпионшип 2021/2022
КПР
Лутон Таун
2 : 0
завершен
19 ноября 2021, 22:45
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.223.533.39
Фонбет 2.35 3.35 3.05
BetBoom 2.31 3.35 3.15

Ставки букмекеров

В этом поединке можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа «Лутон Таун» в 3.25.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.72.

Форма команд

В нынешнем сезоне КПР расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого английского клуба 26 пунктов. Команда выиграла семь поединков, пять раз играла вничью и столько же проигрывала. У КПР 28 забитых и 24 пропущенных гола. В последних матчах английский коллектив играл вничью с «Блэкпулом», а также выиграл у «Кардиффа» и не смог обыграть «Ноттингем Форест».

«Лутон Таун» в этом сезоне расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 24 пункта. Команда выиграла шесть поединков, столько же раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. У «Лутон Таун» 26 забитых и 22 пропущенных гола. В последних матчах «Лутон Таун» проиграл «Сток Сити», а также выиграл у «Мидлсбро» и уступил «Престону».

Информация для ставок

  • «Лутон Таун» проиграл два матча из последних пяти
  • КПР не проигрывает три поединка кряду
  • У «Лутон Таун» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «тотал забитых мячей больше трех» по коэффициенту 2.50. КПР является фаворитом матча, но здесь совершенно точно будет много голов, так как в Чемпионшипе любят забивать. Гости попытаются взять хотя бы один балл, но хозяева хорошо готовы, они подходят к игре в отличной форме.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.48 1.92 1.97 1.51 2.70
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
f2c75uhw25kt
f2c75uhw25kt
18 ноября в 12:35
Футбольный клуб «КПР» (Лондон) выиграет матч.
x8q8jvasrcyx
x8q8jvasrcyx
18 ноября в 11:36
Футбольный клуб «КПР» (Лондон) одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100