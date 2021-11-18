КПР — «Лутон Таун». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (19.11.2021)

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18 ноября 2021, 10:26

КПР примет «Лутон Таун» в рамках 18-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом поединке можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа «Лутон Таун» в 3.25.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.72.

Форма команд

В нынешнем сезоне КПР расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого английского клуба 26 пунктов. Команда выиграла семь поединков, пять раз играла вничью и столько же проигрывала. У КПР 28 забитых и 24 пропущенных гола. В последних матчах английский коллектив играл вничью с «Блэкпулом», а также выиграл у «Кардиффа» и не смог обыграть «Ноттингем Форест».

«Лутон Таун» в этом сезоне расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 24 пункта. Команда выиграла шесть поединков, столько же раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. У «Лутон Таун» 26 забитых и 22 пропущенных гола. В последних матчах «Лутон Таун» проиграл «Сток Сити», а также выиграл у «Мидлсбро» и уступил «Престону».

Информация для ставок

«Лутон Таун» проиграл два матча из последних пяти

КПР не проигрывает три поединка кряду

не проигрывает три поединка кряду У «Лутон Таун» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз