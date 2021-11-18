КПР — «Лутон Таун». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (19.11.2021)

КПР примет «Лутон Таун» в рамках 18-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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2 : 0
завершен
19 ноября 2021, 22:45
пятница
Ставки букмекеров
В этом поединке можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа «Лутон Таун» в 3.25.
Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.72.
Форма команд
В нынешнем сезоне КПР расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого английского клуба 26 пунктов. Команда выиграла семь поединков, пять раз играла вничью и столько же проигрывала. У КПР 28 забитых и 24 пропущенных гола. В последних матчах английский коллектив играл вничью с «Блэкпулом», а также выиграл у «Кардиффа» и не смог обыграть «Ноттингем Форест».
«Лутон Таун» в этом сезоне расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 24 пункта. Команда выиграла шесть поединков, столько же раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. У «Лутон Таун» 26 забитых и 22 пропущенных гола. В последних матчах «Лутон Таун» проиграл «Сток Сити», а также выиграл у «Мидлсбро» и уступил «Престону».
Информация для ставок
- «Лутон Таун» проиграл два матча из последних пяти
- КПР не проигрывает три поединка кряду
- У «Лутон Таун» три забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на «тотал забитых мячей больше трех» по коэффициенту 2.50. КПР является фаворитом матча, но здесь совершенно точно будет много голов, так как в Чемпионшипе любят забивать. Гости попытаются взять хотя бы один балл, но хозяева хорошо готовы, они подходят к игре в отличной форме.