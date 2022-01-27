КПР — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.01.2022)

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вчера, 16:54

КПР примет «Рединг» в рамках 29-го тура Английского Чемпионшипа. Этот поединок пройдет на стадионе «Киан Принс Фаундейшн» в столице Великобритании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние в Англии.

Ставки букмекеров

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на победу КПР по коэффициенту 1.53. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа «Рединга» в 6.40. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне у КПР 48 баллов в активе. Клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. У команды 14 побед, шесть ничьих и семь поражений. Коллектив забил 40 мячей и пропустил 31 гол. В последних встречах КПР выглядит очень хорошо, команда стабильно набирает драгоценные очки — ничья с «Суонси» 0:0, а также победы над «Ковентри Сити» 1:2 и «Вест Бромвичем» 1:0.

«Рединг» идет на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 22 балла. У команды восемь побед, четыре ничьих и 15 поражений. Коллектив забил 33 гола и пропустил 51 мяч. В последних встречах «Рединг» не может похвастаться хорошими результатами, как и на протяжении всего сезона в целом. У клуба поражения от «Хаддерсфилда» со счетом 3:4, а также от «Лутон Тауна» 0:2 и «Мидлсбро» 2:1.

Информация для ставок

«Рединг» не побеждает вот уже восемь игр кряду

КПР не проигрывает шесть игр кряду

не проигрывает шесть игр кряду У «Рединга» восемь пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 2.10. Оба клуба не лучшим образом играют в атаке, поэтому не стоит от них ожидать обилия забитых голов в очном противостоянии на полях Англии. Команды с трудом забивают по одному мячу.