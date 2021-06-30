«КПВ Коккола» — «РоПС». Прогноз на матч второй лиги Финляндии (30.06.21)

«КПВ Коккола» сыграет против «РоПС» в рамках Первого дивизиона Финляндии. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на данный поединок.
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1 : 1
завершен
вчера, 18:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «КПВ Коккола» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.36. Ничейный исход котируется в 3.1. Победа «РоПС» представлена коэффициентом 3.00.
Форма команд
«КПВ» с 5 набранными баллами замыкает турнирную таблицу. На счету клуба одна победа, две ничьи и пять поражений. В нынешнем сезоне команда забила 7 голов и пропустила 14 мячей. «КПВ» находится в ужасной форме. Клуб не может набрать очки 5 туров подряд.
«РоПС» находится на 9-й строчке чемпионата с 9 баллами в активе. Команда одержала 2 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. В этом сезоне команда забила 9 голов и пропустила 10 мячей. «РоПС» также находится не в лучшей форме. Клуб не может победить на протяжении 5 туров.
Информация для ставок
- «КПВ» не побеждает семь игр кряду
- «РоПС» не может выиграть пять матчей подряд
- «КПВ» забил два гола за последние пять матчей
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на точное количество забитых мячей — три, по коэффициенту 3.7. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.81.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.9 на тотал голов меньше 2.5 в матче «Тромсе» — «Кристиансунд».