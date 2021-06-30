«КПВ Коккола» — «РоПС». Прогноз на матч второй лиги Финляндии (30.06.21)

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вчера, 03:36

«КПВ Коккола» сыграет против «РоПС» в рамках Первого дивизиона Финляндии. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «КПВ Коккола» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.36. Ничейный исход котируется в 3.1. Победа «РоПС» представлена коэффициентом 3.00.

Форма команд

«КПВ» с 5 набранными баллами замыкает турнирную таблицу. На счету клуба одна победа, две ничьи и пять поражений. В нынешнем сезоне команда забила 7 голов и пропустила 14 мячей. «КПВ» находится в ужасной форме. Клуб не может набрать очки 5 туров подряд.

«РоПС» находится на 9-й строчке чемпионата с 9 баллами в активе. Команда одержала 2 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. В этом сезоне команда забила 9 голов и пропустила 10 мячей. «РоПС» также находится не в лучшей форме. Клуб не может победить на протяжении 5 туров.

Информация для ставок

«КПВ» не побеждает семь игр кряду

«РоПС» не может выиграть пять матчей подряд

«КПВ» забил два гола за последние пять матчей

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на точное количество забитых мячей — три, по коэффициенту 3.7. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.81.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.9 на тотал голов меньше 2.5 в матче «Тромсе» — «Кристиансунд».