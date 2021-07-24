«Краснодар-2» — «Текстильщик». Прогноз на матч ФНЛ (24.07.2021)

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вчера, 06:41

Вторая команда «Краснодара» сыграет дома против «Текстильщика» в рамках 3-го тура ФНЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Краснодар-2» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Победа «Текстильщика» котируется в 3.65. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.32.

Форма команд

«Краснодар-2» находится на 18-й строчке в турнирной таблице с 1 баллом на счету. «Быки» сыграли вничью со второй командой «Спартака» (0:0), а также уступили «Алании» (1:3). В прошлом розыгрыше ФНЛ «Краснодар-2» финишировал на 16-й строчке в чемпионате.

«Текстильщик» тоже не может похвастаться хорошим уровнем игры. Команда набрала один балл и находится на 17-й строчке турнирной таблицы. Команда поделила очки с «Ротором» (0:0) и проиграла КАМАЗу (0:1). Текстильщик» также не очень уверенно выглядел перед стартом сезона, выиграв 2 товарищеских матча из 5.

Информация для ставок

«Текстильщик» не побеждает сем матчей подряд

«Краснодар-2» не побеждает три матча кряду

«Текстильщик» пропускал в шести матчах из последних восьми

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — ничья или победа «Текстильщика» по коэффициенту 1.77. Также можно поставить на то, что первый гол забьет «Краснодар-2», по коэффициенту 1.67.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход матча «Шахтёр» — «Ингулец».