«Краснодар-2» — «Текстильщик». Прогноз на матч ФНЛ (24.07.2021)

Вторая команда «Краснодара» сыграет дома против «Текстильщика» в рамках 3-го тура ФНЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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1 : 1
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Краснодар-2» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Победа «Текстильщика» котируется в 3.65. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.32.
Форма команд
«Краснодар-2» находится на 18-й строчке в турнирной таблице с 1 баллом на счету. «Быки» сыграли вничью со второй командой «Спартака» (0:0), а также уступили «Алании» (1:3). В прошлом розыгрыше ФНЛ «Краснодар-2» финишировал на 16-й строчке в чемпионате.
«Текстильщик» тоже не может похвастаться хорошим уровнем игры. Команда набрала один балл и находится на 17-й строчке турнирной таблицы. Команда поделила очки с «Ротором» (0:0) и проиграла КАМАЗу (0:1). Текстильщик» также не очень уверенно выглядел перед стартом сезона, выиграв 2 товарищеских матча из 5.
Информация для ставок
- «Текстильщик» не побеждает сем матчей подряд
- «Краснодар-2» не побеждает три матча кряду
- «Текстильщик» пропускал в шести матчах из последних восьми
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — ничья или победа «Текстильщика» по коэффициенту 1.77. Также можно поставить на то, что первый гол забьет «Краснодар-2», по коэффициенту 1.67.
Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход матча «Шахтёр» — «Ингулец».