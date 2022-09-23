«Краснодар» — «Пари НН». Прогноз на матч кубка России (28.09.2022)

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вчера, 17:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Пари НН» оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Краснодар» хорошо себя чувствует во всех внутренних турнирах и не собирается сбавлять обороты. В чемпионате команда набрала 12 очков в пяти последних турах и идет на третьем месте, а в групповом этапе кубка России на счету быков четыре балла и второе место. В матче с «Пари НН» у хозяев будет отличный шанс побороться и за лидерство в группе. Два последних матча «Краснодара» завершились победой над «Химками» (3:1) в чемпионате и поражением по пенальти от «Локомотива» в кубке России (2:3).

«Пари НН» только в последнем матче прервал беспроигрышную серию, которая длилась несколько поединков подряд, но хочет продолжать набирать баллы в том же духе. В группе кубка России коллектив и вовсе лидирует с пятью баллами, поэтому данный поединок будет очень важно не проиграть, чтобы сохранить лидерство. В прошлой встрече в рамках РПЛ «Пари НН» уступил «Оренбургу», а в кубке России обыграл в серии пенальти «Химки» (2:1).

Информация для ставок

«Пари НН» проиграл только два поединка из десяти последних в основное время

«Краснодар» выиграл четыре последних домашних матча во всех турнирах

Два из трех последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Краснодар» имеет преимущество на бумаге перед «Пари НН» и попытается преобразовать его на футбольном поле. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу на своем стадионе, а сделать на это ставку можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.